Sakarya'da beyaz örtüyle kaplanan Sapanca Gölü ve çevresi eşsiz manzaralara sahne oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya’da hafta başından itibaren etkili olan kar yağışıiçmesu kaynaklarını adeta yeniden canlandırdı.

Son 24 saatte şehir genelinde metrekareye 255 kilogram yağış düşerken, Sapanca Gölü’nün seviyesi 30,45 santimetreye ulaştı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), beyaz örtüyle kaplanan ve etkileyici görüntülere sahne olan Sapanca Göl’ünün su seviyesinde 7 santimetrelik artış yaşandığını açıkladı.