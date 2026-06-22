Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Beşköprü'ye ulaşım için yepyeni bir dönem başlatacak projesinde yolu çevreleyen istinat duvarı ve sanat yapıları tamamlandı, doğalgaz dağıtım işlemleri ve altyapı imalatları devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kampüs ile Beşköprü arasında yeni bir ulaşım hattı oluşturacak 4. Cadde Projesi'nde çalışmalarını sürdürüyor. Kazı, dolgu ve altyapı çalışmalarının devam ettiği güzergâhta doğalgaz dağıtım hattının deplase işlemleri de eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor. 20 metre genişliğinde, çift gidiş çift geliş olarak inşa edilen yeni cadde tamamlandığında mevcut ulaşım mesafesi yaklaşık 4 buçuk kilometreden 1 kilometreye düşecek.

20 metre genişlikte duble yol olacak 4. Cadde'nin açılmasıyla 4 buçuk kilometrelik mesafe 1 kilometreye düşecek.

BEŞKÖPRÜ'DE SONA GELİNİYOR

Beşköprü 4. Cadde Projesi'nde adım adım sona yaklaşılıyor. Üniversite Caddesi kesişiminden itibaren başlayacak olan yeni güzergahın yapımı için bölgede hummalı bir çalışma yürütülüyor. Projede yolu çevreleyen metrelerce yükseklikteki istinat duvarlarının ve sanat yapılarının imalatı tamamlandı.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı (YOLBAK) ekipleri, kazı dolgu ve altyapı imalatlarına devam ediyor. Bu kapsamda bölgenin doğalgaz dağıtım hattının deplase işlemleri yapılıyor.

MERKEZ, SERDİVAN VE BEŞKÖPRÜ AĞI

Üniversite Caddesi Arteria AVM hizasından başlayarak Beşköprü Tuna Caddesi'ne uzanan yeni güzergâh, şehir merkezi, Serdivan ve Beşköprü arasında kesintisiz ulaşım ağı oluşturacak. Yeni güzergâh sayesinde bölge sakinleri zamandan tasarruf edecek, ulaşım daha güvenli ve konforlu hale gelecek.

YAŞAYAN CADDE KONSEPTİ

Yol 20 metre genişliğinde, çift gidiş çift geliş olarak inşa ediliyor. Zorlu bir arazide hazırlanan proje kapsamında 14 metreye kadar istinat duvarları inşa edildi. Yol içerisinden geçen su kaynağı için 4 metre yükseklik ve 4 metre genişlikte, toplam 40 metre uzunluğunda menfez inşa edildi.

Bu yapı, taşkın riskine karşı önemli bir görev üstlenecek. Ayrıca aydınlatma sistemleri, yürüyüş alanlarıyla güzergâh sosyal yaşam için de 'yaşayan cadde' olacak.

YENİ KORİDORLA KOLAY ULAŞIM

Yeni koridor, Medeniyet Bulvarı, Üniversite Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı ve Kenan Sofuoğlu Caddesi'ni Beşköprü Tuna Caddesi'ne bağlayarak binlerce kişi için büyük bir kolaylık sunacak.