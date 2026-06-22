Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların talep, öneri ve şikâyetlerine daha hızlı ve etkili çözümler üretmek amacıyla hayata geçirilen Çözüm Merkezi, ilçe ziyaretlerine aralıksız devam ediyor.

ORDU (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bu kapsamda hafta sonu Ordu'nun önemli turizm destinasyonlarından biri olan Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Yaylası'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Yaylada kurulan stantta vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen ekipler, iletilen konuların çözümü için gerekli çalışmaları başlattı.

Vatandaşlarla birebir görüşmeler gerçekleştiren Çözüm Merkezi ekipleri, sorunları yerinde tespit ederek ilgili birimlere hızlı şekilde ulaştırırken, Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü çalışmalar hakkında da bilgilendirmelerde bulundu.

Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediyesi, vatandaş odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda il genelinde sürdürdüğü Çözüm Merkezi uygulamasıyla, vatandaşların istek ve beklentilerini doğrudan dinlemeye ve çözüme kavuşturmaya devam edecek.