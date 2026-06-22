Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla düzenlediği etkinlikte yaklaşık 3 bin vatandaşa aşure ikramında bulundu.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı nedeniyle 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Aşure dağıtımına Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile birlikte Köprübaşı Belediye Başkanı Ali Aydın, İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Naser Mohebati, BBP İl Başkanı Adem Aydın, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayfer Cihan, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Seyit Hisoğlu ve AK Parti Trabzon İl Gençlik Kolları Başkanı Mahmut Çavuş da katıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 3 bin kase aşure, vatandaşlara ikram edildi.

BU GÜNLER KIYMETLİDİR

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Muharrem ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendiren önemli bir zaman dilimi olduğunu belirterek, 'Tüm vatandaşlarımızın Muharrem ayını kutluyorum. Kardeşlik duygularının pekiştiği, beraberliğimizin güçlendiği bu günler bizler için çok kıymetli. Hemşehrilerimizle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yüce Rabbim, bağlarımızın daha da güçlendiği nice Muharrem aylarına bizleri ulaştırsın' dedi.