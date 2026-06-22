Kocaeli Sinop Dernekler Federasyonu'nun (KOSİDEF) Genel Kurulu, Sinopluların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Genel kurulun ardından konuşan KOSİDEF Başkanı Necmettin Demirel, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, federasyona emek veren herkese teşekkür etti.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Sinop Dernekler Federasyonu (KOSİDEF) Genel Kurulu, çok sayıda dernek başkanı, sivil toplum temsilcisi ve Sinoplu vatandaşın katılımıyla yapıldı. Genel kurulda federasyonun faaliyetleri değerlendirilirken, yeni döneme ilişkin hedefler de ele alındı.

Genel kurul sonrasında açıklama yapan KOSİDEF Başkanı Necmettin Demirel, programa katılan tüm dernek yöneticilerine ve hemşehrilerine teşekkür ederek, Sinoplular arasındaki dayanışmanın önemine dikkat çekti. Demirel, başta Sinop Dernekler Konfederasyonu (SİNKON) Başkanı Bahattin Demircan ve Sinop İli İlçeleri Yardımlaşma Derneği (SİYAD) Genel Başkanı Selçuk Çeliker olmak üzere, federasyona destek veren tüm sivil toplum kuruluşlarına şükranlarını sundu.

Demirel, federasyonun önceki dönem başkanlarından Zekeriya Demirkıran'ı da unutmadı. Demirkıran'ın KOSİDEF'e ve Sinoplu hemşehrilere uzun yıllar önemli hizmetlerde bulunduğunu belirten Demirel, katkılarından dolayı teşekkür etti. Sinopluların oluşturduğu birlik ruhunun en büyük güçleri olduğunu vurgulayan Demirel, 'Biz büyük bir aileyiz. Dün olduğu gibi bugün de birlik ve beraberlik içinde memleketimiz ve hemşehrilerimiz için çalışmaya devam edeceğiz' dedi.