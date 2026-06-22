Bursa'da ulaşımı daha konforlu ve güvenli hale getirme hedefiyle yatırımlarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gürsu ilçesinde altyapı ve asfalt işlemlerine devam ediyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Gürsu ilçesinde yatırımlarına tüm hızıyla devam eden Bursa Büyükşehir Belediyesi, ilçenin önemli ulaşım güzergahlarından biri olan Yeşil Çevre Caddesi'ni sil baştan yeniliyor.

BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yağmur suyu hattı çalışmaları tamamlanırken, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri de zemin iyileştirme ve asfalt kaplama çalışmalarına zaman kaybetmeden başladı.

Toplam 850 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğindeki caddede, 5 bin 100 metreküp kazı, 9 bin ton dolgu ve 2 bin 900 ton asfalt serimi gerçekleştiriliyor. Çalışmalar kapsamında 50 adet yağmur suyu ızgarası da imal edilirken, Gürsu Belediyesi şantiyesine ulaşım sağlayan 500 metrelik ham yol da sıcak asfaltla kaplanıyor.

Hastane, okul, arıtma tesisi, mezarlık ve bölgedeki birçok noktaya ulaşım sağlayan Yeşil Çevre Caddesi'nde çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte ulaşımın daha konforlu, güvenli ve kesintisiz hale gelmesi hedefleniyor.