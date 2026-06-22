Kocaeli Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü tarafından düzenlenen 'Akıllı Sistemler Test Altyapısı Etkinliği', kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler ve sektör temsilcilerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinliğin açılışında 67 kurumsal paydaştan 140 resmi katılımcı yer aldı.

KOCAELİ (İGFA) - Etkinlik kapsamında, GTÜ kampüsünde kurulan ve akıllı şehir teknolojilerinin gerçek yaşam koşullarında geliştirilmesi, test edilmesi ve doğrulanmasını amaçlayan Akıllı Sistemler Test Altyapısı tanıtıldı. Program süresince dijital ikiz coğrafi veri altyapıları, yapay zekâ destekli akıllı şehir uygulamaları, sensör teknolojileri ve karar destek sistemlerine yönelik çalışmalar katılımcılarla paylaşıldı.

Açılış oturumunda; Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü adına Genel Müdür Yardımcısı Dr. Akın Kısa, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü adına Genel Müdür Yardımcısı Dr. Esma Dilek ve GTÜ Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Arif Çağdaş Aydınoğlu katılımcılara hitap ederek akıllı şehirler, dijital dönüşüm, coğrafi veri altyapıları ve üniversite-sanayi-kamu iş birliklerinin önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

YENİ NESİL UYGULAMALAR SUNULDU

Etkinlikte gerçekleştirilen teknik sunumda, GTÜ kampüsünde geliştirilen adaptif aydınlatma, hava kalitesi izleme, meteoroloji izleme, hareketlilik takibi, bina ve enerji yönetimi, coğrafi veri altyapısı kurulması ile dijital ikiz uygulamaları tanıtıldı.

Sensörlerden, kameralardan ve farklı veri kaynaklarından elde edilen verilerin coğrafi bilgi sistemleri, dijital ikiz teknolojileri ve yapay zekâ yöntemleri ile bütünleştirilerek karar destek sistemlerine dönüştürülmesine yönelik çalışmalar paylaşıldı.

Saha Ziyaretleri ile İnceleme Yapıldı

Etkinlik öncesinde ve sonrasında gerçekleştirilen saha ziyaretlerinde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı temsilcileri; GTÜ Akıllı Şehir Living Lab alanını, IoT ve Akıllı Sistemler Test Odasını ve kampüs içerisinde kurulan Akıllı Sistemler Test Yolunu yerinde inceleyerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

KAMPÜSLER BİRER LİVİNG LAB

GTÜ Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Arif Çağdaş Aydınoğlu yaptığı değerlendirmede, üniversite kampüslerinin bir şehrin küçültülmüş modeli olduğunu belirterek kampüslerin yeni nesil teknolojilerin geliştirilmesi ve doğrulanması için ideal Living Lab ortamları sunduğunu ifade etti. Aydınoğlu, kurulan altyapının yalnızca üniversite için değil; kamu kurumları, yerel yönetimler ve teknoloji firmaları için de ortak bir test, doğrulama ve iş birliği platformu olarak kullanılmasının hedeflendiğini vurguladı.

SEKTÖRLE İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLLERİ İMZALANDI

Program kapsamında ayrıca Gebze Teknik Üniversitesi ile çeşitli sektör kuruluşları arasında iş birliği protokolleri imzalandı. Detay Aydınlatma, İntetra Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri, Mekânsal Planlama, Mescioğlu Mühendislik ve Müşavirlik, Oliptek Teknoloji ve Pelsan Aydınlatma ile gerçekleştirilen protokoller; akıllı şehir uygulamaları, sensör teknolojileri, dijital ikiz sistemleri, veri altyapıları, test ve doğrulama faaliyetleri ile ortak Ar-Ge çalışmalarını kapsıyor. Etkinlik kapsamında ayrıca daha önce üniversite ile iş birliği gerçekleştiren T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ve Odak Ar-Ge ve Teknoloji Merkezi gibi paydaş kurumlar da etkinlikte yer aldı.

PAYDAŞLAR ORTAK ÇALIŞMA İRADESİ ORTAYA KOYDU

Etkinliğin ikinci bölümünde gerçekleştirilen paydaş değerlendirme toplantılarında; akıllı şehirler, dijital ikizler, yapay zekâ, sensör teknolojileri, veri paylaşımı ve Living Lab yaklaşımlarına ilişkin görüş ve öneriler ele alındı.

Katılımcılar, ortak Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri yürütülmesi, ulusal ve uluslararası fon programlarına yönelik proje geliştirilmesi, veri ve altyapı paylaşımı ile pilot uygulamaların hayata geçirilmesi konusunda iş birliği iradelerini ortaya koydu.

GTÜ Akıllı Sistemler Test Altyapısı ile oluşturulan iş birliği ekosisteminin; kamu, üniversite ve özel sektör arasında ortak inovasyon, teknoloji geliştirme ve dijital dönüşüm çalışmalarına katkı sağlaması hedeflenmektedir.