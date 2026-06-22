Nilüfer Çocuk Korosu, 10'uncu yıl konser serisi kapsamında 21 Haziran Dünya Müzik Günü'nde iki oturumluk özel bir programla dinleyicilerin karşısına çıktı. Yıl sonu konserinde çocukların yanı sıra minikler, gençlik ve kaizen koroları da sahne aldı.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Nilüfer Çocuk Korosu, kuruluşunun 10'uncu yıldönümünü özel bir programla kutladı. 21 Haziran Dünya Müzik Günü'nde gerçekleştirilen etkinlik, iki oturumluk bir programla Nâzım Hikmet Kültürevi'nde yapıldı.

Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği gecede, koroların performansları alkışları topladı. Şef Suat Şahin yönetiminde düzenlenen konserde, yardımcı şefliği Ebrar Özkaymak üstlenirken, piyanoda Emirhan Özkaymak korolara eşlik etti.

Gecede sırasıyla Nilüfer Minikler Korosu, Nilüfer Çocuk Korosu ve Nilüfer Gençlik Korosu sahne alarak yıl boyunca hazırlandıkları repertuarı dinleyicilere sundu. Programın dikkat çeken anlarından birisi de bu yıl koro öğrencilerinin velileri tarafından kurulan 'Kaizen Koro'nun sahne alması oldu. Veliler performanslarıyla izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Konseri izleyenler arasında yer alan Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi Özlem Akbaş Önsoy, programın sonunda sahneye çıkarak koro üyelerini ve teknik ekibi tebrik etti. Önsoy, emeği geçenlere teşekkür ederek, çiçek takdim etti. Gecenin sonunda tüm salon, Barış Manço'nun 'Karasevda' isimli eserini hep bir ağızdan seslendirdi.

Konser programı, Nilüfer Çocuk Korosu'nun 10'uncu kuruluş yıldönümü anısına kesilen pasta ile sona erdi.