Malatya Büyükşehir Belediyesi Üzümlü Mahallesi'nde yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi, kentte ve kırsalda yol yatırımlarını bir bir hayata geçiriyor. Şehrin dört bir yanında ulaşım ağını yenileyen ve güçlendiren Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha rahat ve konforlu seyahat edebilmeleri adına çalışmalarını kararlıkla yürütüyor.

Battalgazi ilçesi Üzümlü Mahallesi'nde yol açma çalışmalarına aralıksız devam eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 2 bin 500 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğinde planlanan yol güzergâhında, yol açma çalışmalarını titizlikle gerçekleştiriyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Üniversite, Gülümuşağı, Fırıncı, Üzümlü, Beydağı (Mamurek) mahalleleri arasındaki ulaşım aksı daha da güçlenecek.

'BU YOL GERÇEKTEN ÇOK ÖNEMLİ'

Açılan yeni yolun birçok mahallenin kullanacağına değinen Üzümlü Mahallesi Muhtarı Kadir Akdağ, ayrıca yolun genişliğine de dikkat çekti. Akdağ 'Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri Üzümlü mahallemize geniş bir yol açıyor. Bu yolu sadece Üzümlü Mahallesi'ne değil, Gülümuşağı, Fırıncı, Beydağı mahallelerine hatta Adıyaman'ın Sincik ilçesine gitmek isteyenler de kullanabilecekler. Ekipler gece gündüz demeden çalışıyorlar. Bu yol gerçekten çok önemli çünkü birçok mahalle yolu buradan geçecek. Çok güzel bir yol olacağına eminim. Şimdiden emeği geçen başta Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er'e ve ekibine çok teşekkür ederim. Allah onlardan razı olsun' kelimelerine yer vererek memnuniyetini dile getirdi.