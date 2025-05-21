SASKİ, Söğütlü’nün altyapı ihtiyacı için öz kaynakları ile hayata geçirdiği 13 kilometrelik atık su ve 12 kilometrelik içme suyu hattında çalışmalarına hız kazandırdı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Söğütlü’nün içme suyu ve kanalizasyon altyapısını geleceğe hazırlamak için hayata geçirdiği 180 milyon liralık yatırımda çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor.

Sahada devam eden çalışmalar kapsamında 13 kilometrelik atık su hattının 5 kilometrelik kısmı, 12 kilometrelik içme suyu hattının ise 2 kilometrelik kısmı tamamlandı. Proje ile Söğütlü’nün atık su yönetimi ve su iletim kapasitesi güvence altına alınacak.

Çalışmalar 4 farklı noktada aynı anda ilerliyor

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Yaz aylarının gelmesi ve hava şartlarının saha çalışmalarına uygun olması ile birlikte projemizin ilerleyişine hız kazandırdık. Daha önce devam eden atık su hattının yanı sıra bölgede içme suyu çalışmalarına da başladık. Şuan ilçenin 4 farklı noktasında aynı anda çalışıyoruz. Hedefimiz Söğütlü’nün altyapı sorunlarını en kısa sürede kalıcı şekilde çözüme kavuşturmak” ifadeleri kullanıldı.