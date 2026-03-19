Bursa İnegöl'de Ramazan Bayramı süresince nöbetçi fırın uygulaması olacak. 3 gün boyunca hizmet verecek fırınlar Fırıncılar ve Benzerleri Odası tarafından belirlendi.

BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl'de 3 günlük Ramazan Bayramı süresince fırınlar kapalı olacak. 3 gün boyunca nöbetçi fırın uygulaması ile sadece belirli fırınlarda ekmek üretimi yapılacak. Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına ekmek alışverişlerini arefe gününden yapması çağrısında bulunulurken, İnegöl Belediyesi'nin talebi ile Fırıncılar ve Benzerleri Odası tarafından bayramın 3 günü hizmet verecek fırınların listesi de belirlendi.

3 GÜN BOYUNCA SADECE NÖBETÇİ FIRINLAR AÇIK OLACAK

İnegöl Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'Fırıncılar Odası ile yaptığımız istişareler neticesinde bayram süresince fırınların kapalı olması kararlaştırılmıştır. Ancak vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına ekmek ihtiyacını karşılayabilmek için 3 gün boyunca nöbetçi fırın uygulamasına gidilecektir. Nöbetçi olarak hizmet verecek fırınlar ise Fırıncılar ve Benzerleri Odası tarafından belirlenmiştir.'

NÖBETÇİ FIRINLAR LİSTESİ

Bayramın ilk günü olan 20 Mart Cuma; Özdilek AVM, İnegöl AVM içerisinde bulunan Migros ve Somuncu Baba Ekmek Fırını (Sinanbey Mahallesi Murat Caddesi No:47) açık olacak.

Bayramın ikinci günü olan 21 Mart Cumartesi; Özdilek AVM, İnegöl AVM içerisinde bulunan Migros, Palandöken Ekmek Fırını (Turgutalp Mahallesi İsmail Hakkı Timur Sokak No:23), Somuncu Baba Ekmek Fırınının 2 şubesi (Sinanbey Mahallesi Murat Caddesi No:47 ile Ertuğrulgazi Mahallesi Akpınar Caddesi No:26), Ekmek Dünyası (Burhaniye Mahallesi İstiklal Caddesi No: 41) ve Kırıntı Ekmek Fırını (Yunusemre Mahallesi Mevlana Caddesi No:6)

Bayramın üçüncü günü olan 22 Mart Pazar; Özdilek AVM, İnegöl AVM içerisinde bulunan Migros, Palandöken Ekmek Fırını (Turgutalp Mahallesi İsmail Hakkı Timur Sokak No:23), Somuncu Baba Ekmek Fırınının 2 şubesi (Sinanbey Mahallesi Murat Caddesi No:47 ile Ertuğrulgazi Mahallesi Akpınar Caddesi No:26), Ekmek Dünyası (Burhaniye Mahallesi İstiklal Caddesi No: 41) ve Kırıntı Ekmek Fırını (Yunusemre Mahallesi Mevlana Caddesi No:6)