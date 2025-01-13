Sakarya Büyükşehir Belediyesi SGM’lerde “Ergen Anne-Babası olmak” ve “Sınırlar/Hayır Diyebilmek” seminerleriyle ailelere çocuklarıyla doğru iletişimi nasıl kurabilecekleri anlatıldı, kurulacak ilişkiler konusunda önemli tavsiyeler verildi.SAKARYA (İGFA ) - Her yaştan çocukların, farklı alanlarda ve branşlarda uygulamalı ve teorik eğitim gördüğü eğitimler gördüğü Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezlerinde (SGM) yetişkinlere ve ailelere yönelik bilgilendirici, eğitici programlargerçekleşiyor.

Seminerlerde Aile Danışmanı Ecran Alim Albayrak yetişkinlere huzurlu bir beraberlik için çok önemli tavsiyelerde bulunurken merak edilen soruları da cevapladı.

Albayrak, “Ergenlerin en önemli ihtiyaçlarından biri, ciddiye alınmaktır. Onları ciddiye almayan ebeveynler ile yeterli duygusal iletişimi kuramazlar. Onlarla ne kadar işbirliği yapar, onların da bir birey olduğunu kabul ederseniz sağlıklı bir ebeveyn çocuk ilişkisi ortaya çıkarmış olursunuz. Siz farkında olmasanız bile, çocuklarınız sizi dikkatli bir şekilde sürekli gözlemler. Hayata bakış açınız, sorun çözme şekliniz, onlara fikirler verir ve yeni öğrenme kapıları açar. Bu etkinizi göz ardı etmemelisiniz. Ne olursa olsun aynı takımdasınız” ifadelerini kullandı.

“Sınırlar duvar değildir”

Albayrak ‘çizilecek sınırlar’ konusunda önemli tavsiyelerde bulunarak şöyle dedi: “Sınırlarımızın keskinliğini biz belirler, istediğimiz zaman da biz değiştirebiliriz. Sınırlar duvar değildir. Önemli olan, sınırların geçişe izin verecek kadar saydam, ancak tehlikeleri uzak tutacak kadar sağlam olmasıdır.Hayır diyebilmek sınır oluşturmanın önemli bir parçasıdır. ‘Sizin kim olduğunuz, istekleriniz, istemedikleriniz, beklentileriniz,

ihtiyaçlarınız, tüm bunlara ve kendinize verdiğiniz değer “hayır” demeniz ile belirginleşir” diye konuştu.

Ebeveynler, programların sonunda yapılan soru cevap kısmında merak ettikleri tüm konuları iletti, merak ettiklerine cevap buldu.