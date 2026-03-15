Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sadece bugüne değil, geleceğe hazır bir şehir bırakmak için 'Dirençli, Sosyal ve Yeşil Şehir'vizyonuyla üretken, değişime ayak uyduran ve çocukların yarınlarına hizmet edecek projeler üretiyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin adım adım inşa ettiği sürdürülebilir iklim park 'şehrin açık hava laboratuvarı' unvanıyla sadece Sakarya'da değil, Türkiye'de örneği olmayan bir konseptle açılmaya hazırlanıyor.

Yaşanabilir bir Sakarya için doğru adımları birer birer atan Büyükşehir, Güneşler'de daha önce benzeri olmayan yeni bir proje hayata geçiriyor.

Sürdürülebilir İklim Park projesi, çocukların ufkunu açacak, onlara yeni bir bakış kazandıracak, bilimle tatlı bir tanışma imkânı sunacak farklı bir konseptle hazırlanıyor.

İçeriği itibarıyla 'Sakarya'nın açık hava laboratuvarının' inşasında gelinen son durum hakkında bilgi veren Büyükşehir, çalışmalarda yüzde 60 seviyesine ulaşıldığını bildirdi.

Bilim, fen ve biyolojiyle harmanlanan rekreasyon alanı, çevresel göstergeler, test deneyim alanı, hava kalitesi izleme sistemi gibi sistemleri açık alanda barındıracak proje 'çevre odaklı bileşenleri' tek bir noktada topladı.

Parkta, su üretim cihazı, güneş enerjili banklar, aydınlatma üniteleri, geçirimli beton uygulamaları, geri dönüşüm istasyonları, kompost makinası ve karbon ayak izi ölçüm kiosku gibi çevre dostu birçok nokta yer alacak.

Sadece Sakarya'da değil, Türkiye'de örneği olmayankonseptle bir ilke adım atan Büyükşehir'iklim park' özelliğiyle karbon emisyonunu düşürmek için farkındalık oluşturacak ve çocuklar sürdürülebilir yaşamın adımları öğrenecek. Enerji ve su gibi insanlık için hayati bir öneme sahip olan kaynaklar, geri dönüşüm ve sürdürülebilir yaşamla ilgili Sakarya'ya önemli bir bilinç kazandıracak proje açılış için gün sayıyor.

Avrupa Birliği tarafından desteklenen proje tamamlandığında sadece çevresel bir test alanı değil eğitim ve farkındalık merkezi olarak binlerce öğretmen, öğrenci, STK, KOBİ ve vatandaşları ağırlayacak.