Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen SBBNET Fiber Altyapı Projesi, kesintisiz ve güvenli internet hizmeti sağlama amacıyla genişlemeye devam ediyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen SBBNET Fiber Altyapı Projesi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, olası büyük bir deprem ve afette halkın iletişiminin kopmaması, GSM’e erişimin sağlanması ve vatandaşların 5G hizmetini alabilmesi için SBB Net Fiber Altyapı Projesi’ni genişletiyor.

Merkez ilçelerde çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir ekipleri,fiber optik altyapı çalışması için Arifiye, Sapanca, Kaynarca ve Karasu ilçelerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Proje kapsamında özel iletişim operatörleri tek bir ortak yapıda toplanıyor vedoğal afetlerin ilk anlarında kesintisiz, yüksek hızda haberleşmenin sürdürülmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda Büyükşehir, yaptığı görüşmelerle özel şirketlerin Sakarya’da alt yapı yatırımı yapmasını sağlayarak fiber sisteminin tek çatı altında yer altına alınmasını sağlıyor.

SBB Net Fiber başlığı altında yer altında inşa edilen 5G sistemi sayesinde büyük bir deprem anında binlerce kişinin acil durum için yüksek hızda iletişim sağlaması mümkün kılınacak.Merkez ilçelerde tamamlanan çalışmanın, kent genelinde toplamda 300 kilometrelik alana yayılması hedefleniyor.

“5G HIZINDA HABERLEŞME OLANAĞI SUNACAK”

Konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak SBBNET Fiber Altyapı Projesi kapsamında çözüm odaklı çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Olası deprem ve afetlerde ilk andan itibaren şehrimizin iletişim altyapısını güçlendirdiğimiz projede merkez ilçelerin yanı sıra Arifiye, Sapanca, Kaynarca ve Karasu ilçelerini de kapsayacak çalışmalar devam etmektedir. Toplamda 300 kilometreye ulaşacak fiber altyapı çalışmaları ilçe belediyelerimizle birlikte devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.