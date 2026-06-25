Bursa Nilüfer'de üretilen yerli elektrikli kamyonet Pilotcar P-1000, 160 km menzili ve sıfır emisyonuyla dikkat çekiyor. Şehir içi lojistik ve belediye hizmetleri için tasarlanan araç, 20'den fazla ülkeye ihraç ediliyor.

BURSA (İGFA) — Türkiye'nin otomotiv üssü Bursa, geleneksel araç üretimindeki birikimini elektrikli ticari araç segmentine taşıyor. Nilüfer'deki üretim tesislerinde 2011'den bu yana faaliyet gösteren yerli üretici Pilotcar, geliştirdiği elektrikli kamyonet modelleriyle yurt içi lojistik sektörünün yanı sıra ABD'den Avrupa'ya, Körfez ülkelerinden Latin Amerika'ya uzanan bir pazara hizmet veriyor.

Bursa Nilüfer'de üretilen Pilotcar P-1000 Açık Kasa, şehir içi yük taşımacılığından belediye hizmetlerine geniş bir kullanım alanına sahip. (Fotoğraf: Pilotcar)

Artan akaryakıt maliyetleri, şehir içi taşımacılığa getirilen emisyon kısıtlamaları ve sürdürülebilirlik baskısı, hafif ticari araç pazarını elektrikli çözümlere yöneltiyor. Bursa sanayisi de bu dönüşümün merkezinde yer alıyor. Tamamı elektrikli motorla çalışan araçlar, şehir içi yük taşımacılığında dizel ve benzinli modellere alternatif sunuyor.

Yerli üretim, trafiğe çıkış izinli

Pilotcar'ın geliştirdiği Pilotcar P-1000 Açık Kasa modeli, Türkiye'de L7e sınıfında trafiğe çıkış izinli bir araç olarak öne çıkıyor. Yüzde 100 elektrikli motoru sayesinde sıfır emisyonla çalışırken, işletmelerin yakıt ve bakım giderlerini ciddi oranda düşürüyor. Geleneksel araçlardaki yağ değişimi, egzoz sistemi arızaları gibi bakım kalemleri elektrikli modelde tamamen ortadan kalkıyor.

Modelin teknik özellikleri ticari kullanıma göre tasarlanmış: saatte 50 kilometre azami hız, batarya seçeneğine göre tek şarjla 80 ila 160 kilometre menzil (WLTP) ve 1.000 kilogramın üzerinde yük kapasitesi. Aracın gücünü aldığı LiFePO4 (lityum demir fosfat) batarya teknolojisi 4.000 şarj çevrimine kadar dayanıklılık sunuyor. Off-road koşullarda 2 tona varan çekiş kapasitesi, elektrik destekli direksiyon (EPS) ve rejeneratif fren sistemi de aracın standart donanımları arasında yer alıyor.

Şarjı prizden, maliyeti düşük

Üç farklı batarya kapasitesiyle sunulan araç, standart 220 voltluk ev tipi prizden batarya paketine göre 4 ila 10 saat arasında tam şarj olabiliyor. Böylece ayrı bir şarj altyapısı yatırımı yapmadan, işletmelerin mevcut elektrik bağlantısıyla araç gece boyunca şarj edilip gündüz operasyona hazır hale getirilebiliyor. Üreticiye göre kilometre başına enerji maliyeti, dizel muadillerine kıyasla belirgin biçimde düşük; bu da yoğun şehir içi kullanımda işletmeler için kayda değer bir tasarruf anlamına geliyor.

Şehir lojistiğinden belediye hizmetlerine

Yerli üretici, açık kasa modeliyle sınırlı kalmıyor. P-1000 ailesi; şasi, kapalı kasa kargo, telli kasa, çöp toplama ve kompaktör gibi farklı üst yapı versiyonlarıyla çeşitli sektörlere yönelik çözümler sunuyor. Özellikle belediyelerin çevre dostu araç filolarına geçiş sürecinde, sessiz ve sıfır emisyonlu bu araçlara talebin arttığı belirtiliyor.

Şehir içi dağıtım yapan kargo firmalarından otel ve site içi taşımacılığa, fabrika içi lojistikten yerel yönetim hizmetlerine kadar geniş bir kullanım alanı bulunan elektrikli kamyonetler; dar sokaklarda manevra kabiliyeti, düşük işletme maliyeti ve düşük gürültü seviyesiyle tercih ediliyor. Pilotcar, 2011'den bu yana elektrikli golf ve hizmet araçlarından ticari araçlara kadar binlerce araç ürettiğini belirtiyor.

Bursa'dan 20'den fazla ülkeye

Pilotcar'ın üretim ve hizmet ağı yalnızca yurt içiyle sınırlı değil. Şirketin Türkiye'nin yanı sıra ABD'de (Pilotcar EV Inc., Florida) üretim tesisi; Almanya (Köln) ve Belçika'da ofisleri bulunuyor. Azerbaycan, Porto Riko, Brezilya, İspanya, İtalya, Fransa, Yunanistan, Avusturya, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Mısır gibi 20'den fazla ülkeyi kapsayan bir distribütör ağı üzerinden araçlarını uluslararası pazarlara ulaştırıyor.

Sektör temsilcileri, elektrikli ticari araç pazarının önümüzdeki yıllarda hızla büyüyeceğini ve Bursa'nın yerli üretim kapasitesiyle bu büyümede belirleyici bir rol üstleneceğini öngörüyor.