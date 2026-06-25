LÖSEV Bursa Lösemili Çocuklar Bilim ve Doğa Köy Enstitüsü'nde yaz kampı heyecanı başladı. Lösemi ve kanser tedavisi gören çocuklar, yaz tatilini bilim, sanat ve doğayla iç içe geçirirken hem eğleniyor hem de yeni deneyimler kazanıyor.

BURSA (İGFA) - Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) tarafından Bursa'da faaliyet gösteren Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) bünyesindeki LÖSEV Bursa Lösemili Çocuklar Bilim ve Doğa Köy Enstitüsü, yaz dönemi kamp programlarını başlattı. Yaz boyunca sürecek kamplarda lösemi ve kanser tedavisi gören çocuklar, eğitici ve sosyal etkinliklerle dolu bir programla buluşuyor.

HER HAFTA FARKLI YAŞ GRUPLARI AĞIRLANIYOR

Kamp programı kapsamında her hafta farklı yaş gruplarından çocuklar, enstitüde konaklamalı olarak misafir ediliyor. Çocuklar; bilimsel deneyler, fizik atölyeleri, geri dönüşüm çalışmaları, sanat etkinlikleri, dans eğitimleri ve çeşitli sosyal faaliyetlere katılarak hem öğreniyor hem de keyifli vakit geçiriyor.

Küçük yaş grubundaki çocuklar ise anneleriyle birlikte kampta yer alıyor. Tesiste bulunan konaklama alanları sayesinde anne ve çocuklar güvenli ve konforlu bir ortamda kamp deneyimi yaşarken birlikte kaliteli zaman geçirme fırsatı buluyor.

DOĞADA ÖĞRENİYOR, YENİ DOSTLUKLAR KURUYORLAR

Doğayla iç içe gerçekleştirilen kamp programları, çocukların sosyal gelişimlerine katkı sağlamanın yanı sıra yeni arkadaşlıklar kurmalarına ve unutulmaz anılar biriktirmelerine de olanak tanıyor. Düzenlenen geziler ve uygulamalı etkinliklerle çocuklar, keşfederek öğrenmenin keyfini yaşıyor. Eğitim sınıfları, atölyeler, sosyal alanlar ve konaklama imkânlarıyla yıl boyunca faaliyet gösteren enstitü, çocukların yalnızca tedavi süreçlerine değil; eğitim, sosyal yaşam ve kişisel gelişimlerine de destek sunuyor.