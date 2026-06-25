Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında; trafik güvenliği, çekici-kurtarıcı hizmetleri ve toplu taşımaya yönelik önemli kararlar alındı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), 2026 yılı 4'üncü Olağan Toplantısı Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı başkanlığında düzenlenen toplantıda, toplam 54 gündem maddesi görüşülürken kent ulaşımının daha güvenli, erişilebilir ve sürdürülebilir hale getirilmesine yönelik önemli kararlar alındı.

Kocaeli genelinde faaliyet gösteren çekici ve kurtarıcı işletmelerinin hizmet vereceği çalışma bölgelerinin yeniden belirlenmesine ilişkin gündem maddesi UKOME toplantısında görüşülerek; her çekici ve kurtarıcı işletmesinin kendi faaliyet gösterdiği ilçe sınırları içerisinde hizmet vermesi yönündeki düzenleme oy birliğiyle kabul edildi.

Buna ek olarak, kent genelindeki yerleşim alanlarında yer alan bazı cadde ve sokaklarda trafik güvenliğinin artırılması amacıyla yön düzenlemeleri yapılması, okul bölgelerinde ulaşım güvenliğine yönelik ilave tedbirlerin alınması ve ağır vasıta araçların belirlenen güzergâhlar dışında geçişlerinin kısıtlanmasına ilişkin düzenlemeler kabul edildi.

TOPLU TAŞIMADA YENİ HATLAR YOLDA

Toplantıda ayrıca, iller arası 'S' Yetki Belgesi ile servis taşımacılığı yapacak araçlara ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ile toplu taşıma hizmetlerinin kesintisiz ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla yeni hatların oluşturulması ve mevcut hatlarda gerekli düzenlemelerin yapılmasına yönelik gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.