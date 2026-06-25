Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehrin yaşam kalitesini artıracak tarihi yatırımlarla ilgili müjdeleri art arda kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Uzun yıllardır yapımı için beklenen 45 kilometrelik hattın ilk sevkiyatları başladı. Geniş çaplı çelik borular Hızırilyas Arıtma Tesisi'nin bahçesine indiriliyor.

Kazı, dolgu ve imalat çalışmalarının sevkiyat işlemlerinin hemen ardından başlayacağı proje kapsamında, 90 adet sanat yapısı ve 22 bin 500 metreküplük depo ile şehrin su geleceği güvence altına alınacak.

Sakarya'nın tarihi yatırımlarını şehre kazandırmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Alemdar, 'Alt ve üstyapı yatırımlarımızla şehrimizin yarınlarına eserler kazandırmaya devam ediyoruz. Bir yanda dünyayı etkisi altına alan küresel su krizleri yaşanırken, Sakarya'da su için attığımız her bir adım sadece şehrimiz için değil, ülkemiz için de çok önemli bir kazanımdır. Bu vesileyle hemşerilerimizin uzun yıllardır beklediği Ballıkaya Barajı 45 kilometrelik isale hattı çalışmalarının resmen başladığını paylaşmak isterim' dedi.

SAPANCA GÖLÜ'NÜ RAHATLATACAK YATIRIM: BALLIKAYA BARAJI

Başkan Alemdar, 'Şehrimize verdiği değer ile yatırımlarımızı destekleyen ve Sakaryalıların her zaman yanında olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederim. Geleceğin Sakarya'sını inşa ederken su geleceğini de koruyacak Ballıkaya Barajı Sapanca Gölü'nün ömrünü uzatacak. Alternatif değil ana kaynak olarak değerlendireceğimiz Ballıkaya Barajı'nın hat imalatları DSİ (Devlet Su İşleri) ve SASKİ (Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi) iş birliğinde hızla ilerleyecek. Sakarya'nın gelecek su ihtiyacını güvence altına alacak tarihi yatırım şehrimize hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.