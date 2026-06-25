Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezi'ndeki (MABESEM) Çini Kursu, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. MABESEM'de verilen çini kursu haftanın her günü sabah saat 09.30 ile öğlen saat 14.30'a kadar hizmet veriyor.

MALATYA (İGFA) - Anadolu'nun kadim kültür mirası olan çini sanatı kursiyerlerin maharetli ellerinde can buluyor. Kursiyerler, geleneksel çini sanatını öğrenirken bir taraftan da el becerilerini geliştirme fırsatı buluyorlar.

Kursiyerler çini bisküvisinden oluşan vazo, tabak, tablo ve hediyelik eşyaları sabırla tahrirleyip boyadıktan sonra fırınlama ve sırlama işlemlerini de tamamlayıp, kendi eserlerini oluşturuyorlar.

Çini sanatına olan merakının küçük yaşlarda başladığını anlatan Kursiyer Serap Karaaslan, 'Küçükken Kütahya'da bulunmuştum. Orada Çinili Cami'ye gitmiştim. Çinilerin o muhteşem motifleri beni çok etkilemişti. Aklımın köşesinde hep çini ile uğraşmak vardı ama bir türlü nasip olmamıştı. Hatta zaman zaman çini kurslarını da takip ediyordum ama kısmet bugüneymiş. MABESEM'e geldim, çini kursuna başvurdum. Kursumuzda arkadaşlarımız ile birlikte çok güzel vakit geçiriyoruz. Çini kursu da dâhil olmak üzere MABESEM'deki tüm kursları başarılı ve amacına ulaşan kurslar olarak görüyorum' dedi.