Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımda köklü bir dönüşüm sağlayacak hafif raylı sistem projesinde tarihi bir eşiği daha geride bıraktı. Uzun süredir üzerinde titizlikle çalışılan Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı'nınyapım ihalesi başarıyla gerçekleştirildi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, projeihalesinin gerçekleştirilmesiyle birlikteşehrin ulaşım geleceği içinyeni bir sayfanın açıldığını duyurdu.

Artık gözler şehrin tam kalbinden geçecek olan 18,5 kilometrelik Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı için yakında vurulacak ilk kazma, yapılacak ilk işlemde olacak.

Göreve geldikleri günden bu yana Sakarya'nın ulaşım altyapısını güçlendirmek ve şehrimizi geleceğe hazırlamak için kararlılıkla çalıştıklarını ifade eden Başkan Alemdar, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın yakın ilgisi ve tüm paydaşlarımızın katkılarıyla önemli bir süreci daha geride bıraktık.Bugün itibarıyla Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı'nın yapım ihalesini gerçekleştirdik. Bu proje ile birlikte şehrimizin ulaşım tarihinde yepyeni bir sayfa açılıyor' dedi

'Birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiklerini belirten Başkan Alemdar, 'Göreve geldiğimiz günden bu yana yaptığımız tüm çalışmalarda olduğu gibi, ulaşım alanındaki projelerimizde de Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü desteği, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızınkatkısı ve Altyapı Yatırımları Genel Müdürümüz Dr. Yalçın Eyigün'ün büyük emeği oldu. Bu süreçte başta AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Ali İhsan Yavuz'a, TBMM KEFEK Başkanımız Çiğdem Erdoğan'a, Cumhur İttifakı il başkanlarımıza, milletvekillerimize ve bizlere destek olan tüm Sakaryalı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum' diye konuştu.

ULAŞIMDA OMURGA OLACAK HAT

Tramvay hattı, Sakarya'nın günlük yaşamda en yoğun kullanılan güzergâhlarını birbirine bağlayarak ulaşımda adeta omurga görevi üstlenecek. Adapazarı'ndan başlayacak hat; binlerce üniversite öğrencisinin eğitim gördüğü kampüs bölgesine, stadyum bölgesine ve şehrin kalbi konumundaki Yeni Cami, Demokrasi Meydanı ile Çark Caddesi'ne kesintisiz erişim sağlayacak.

Adapazarı-Serdivan-Kampüs Tramvay Hattı şu güzergâhlarda hizmet verecek:

'Ana Hat': Yeni Sakaryaspor Stadyumu - 15 Temmuz Bulvarı - Yeni Cami - Demokrasi Meydanı - Kudüs Caddesi - Orta Garaj - Çark Caddesi - Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı - Tunatan Kavşağı

'Birinci Kol': Medeniyet Bulvarı - Sakarya Üniversitesi Kampüsü

'İkinci Kol': 2. Cadde - Sapak Camii - Mehmet Akif Ersoy Caddesi - Serdivan Spor Salonu - Yazlık Kavşağı