Yüzyıllardır prestijin simgesi olan ancak günümüzde 'leke ve asit izi' korkusuyla kullanımı zorlaşan doğal taşlar, Türk girişimi Pah Studio'nun geliştirdiği ileri teknoloji ile yeni bir döneme giriyor.

İSTANBUL (İGFA) - 2022 yılında İstanbul'da kurulan marka, üretim sürecine entegre ettiği moleküler koruma teknolojisiyle, mermeri modern yaşamın en büyük stres kaynaklarından biri olmaktan çıkararak nesiller boyu sürecek bir yatırıma dönüştürüyor.

40 MİLYAR DOLARLIK PAZARDA 'SIFIR RİSK' DÖNEMİ

Dünya genelinde 40 milyar doları aşan doğal taş pazarında, Türkiye rezervlerin yaklaşık yüzde 40'ına sahip olmasına rağmen; kullanıcılar gözenekli yapı nedeniyle şarap, limon ve kahve gibi lekelerden çekinerek yapay malzemelere yöneliyordu.

Sektördeki bu kronik sorunu tespit eden Pah Studio Kurucusu Robert Kervan, alışılagelmiş 'önce sat, sonra temizle' yaklaşımını kökten değiştirdiklerini belirterek, 'Sektör yıllardır aynı hatayı yapıyor. Leke oluştuktan sonra yapılan müdahaleler yüzeysel kalıyor. Kullanılan reçine veya plastik bazlı ürünler zamanla sararıyor ve taşın nefes almasını engelliyor. Pah Studio olarak biz, koruma işlemini ürün kullanıcıya ulaşmadan önce, kontrollü üretim koşullarında moleküler düzeyde gerçekleştiriyoruz' dedi.

NEDEN BİR TERCİH DEĞİL, ZORUNLULUK?

Pah Studio'nun geliştirdiği teknoloji, yalnızca estetik değil; fonksiyonel avantajlar sunan üç temel sütun üzerine inşa edilmiştir:

• Maliyet Avantajı

Düzenli profesyonel bakım ihtiyacını ortadan kaldırarak uzun vadede ciddi tasarruf sağlar.

• Gıda Güvenliği

Korumasız mermerin gözeneklerinde oluşabilecek bakteri birikimini engeller; yüzeyi mutfak ve banyo kullanımı için hijyenik hale getirir.

• Sürdürülebilirlik

Yapay yüzeylerin aksine, doğru korunan doğal taş nesiller boyu kullanılabilir; çevresel etkiyi minimuma indirir.

DOĞAL TAŞIN EN GÜÇLÜ HALİ

Pah Studio, mermeri yalnızca dekoratif bir malzeme olarak değil; doğru teknoloji ile korunduğunda değerini koruyan kalıcı bir miras olarak konumlandırır.

Taşın doğal dokusunu ve nefes alma özelliğini bozmadan oluşturulan bu görünmez bariyer, lüks segmentte yeni bir standart belirliyor.

SONUÇ: SEÇİM ARTIK NET

Tüketiciler için artık iki seçenek var: Leke korkusuyla doğal olmayan materyallere yönelmek ya da Pah Studio güvencesiyle, mermerin zamansız zarafetini özgürce yaşamak

PAH STUDİO HAKKINDA

2022 yılında İstanbul'da kurulan Pah Studio, doğal taş üretiminde ileri teknoloji ve estetiği bir araya getiren yenilikçi bir markadır. Moleküler düzeyde koruma teknolojileri geliştirerek, mermer ve doğal taşın kullanım ömrünü uzatmayı ve kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşımayı hedefler.