ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Artvin'de sektör temsilcileriyle yaptığı toplantıda çayda kalite vurgusu yaparak, 'El ele vererek daha sağlıklı ve daha kaliteli bir çay üretimi için çalışmalıyız' dedi.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde Artvin Ticaret Borsası tarafından düzenlenen toplantıda çay sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda, yaklaşan çay sezonu öncesi kalite, üretim ve piyasa dengeleri ele alındı. Fabrika müdürleri ve ticaret borsası yönetim kurulu üyelerinin katıldığı toplantının ardından açıklamalarda bulunan Alim, çayda kalitenin tarlada başladığını vurguladı.

Üreticilere hasat döneminde daha dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatan Alim, aceleci davranılmaması gerektiğini belirterek, 'Üreticilerimiz hasat zamanı geldiğinde aceleci davranıyor. Oysa biz ne kadar dikkat edersek, çayımıza ne kadar önem verirsek kalite de kendiliğinden oluşur. El ele vererek daha sağlıklı, daha kaliteli ve gelecek nesillere iyi bir çay bırakmak için çalışmalıyız.' dedi.

ÇAYKUR'un ürün çeşitliliğine de dikkat çeken Alim, kurumun 80 marka ve 110 farklı ürünü tüketiciyle buluşturduğunu, Türkiye genelinde 18 satış mağazasıyla hizmet verdiğini aktardı. Artvin Ticaret Borsası'nın talebi doğrultusunda Hopa'da 19. satış mağazasının açılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Yeni mağazanın yıl sonuna kadar faaliyete geçmesinin planlandığını ifade eden Alim, bu adımın bölge turizmine de katkı sağlayacağını söyledi.

Artvin Ticaret Borsası'nın çalışmalarını yakından takip ettiklerini dile getiren Alim, borsanın bölgeye önemli katkılar sağlayacağına inandıklarını ifade edeek, daha güzel projelerini de görmeyi temenni ettiklerini söyledi.

Toplantıda söz alan Artvin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek ise çayda kalite, fiyat ve destekleme konularına dikkat çekti. Akyürek, en önemli önceliğin kalite olduğunu vurgulayarak, 'Çay bizim için altın değerinde bir üründür. Eğer kalite düşerse gelecekte bu üründen vazgeçmek zorunda kalabiliriz. Çayı geleceğe taşımak için üretimden hasada kadar her aşamada eğitime önem verilmelidir.' diye koınuştu. Akyürek ayrıca Hopa'da çay satış mağazası açılması talebinin olumlu karşılandığını belirterek, ÇAYKUR'a teşekkür etti.

Toplantıya ÇAYKUR'a bağlı çay fabrikası müdürleri ile birlikte Artvin Ticaret Borsası yöneticileri ve sektör temsilcileri katıldı.