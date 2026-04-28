Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin tarım ve hayvancılığa yönelik projeleri her geçen gün büyük bir ivme kazanıyor. Bu kapsamda Kandıra Babaköy'de düzenlenen törenle damızlık mandalar üreticilere teslim edildi. 2023'ten bu yana manda üreticilerine toplamda 3,4 milyon TL değerinde destek sağlanmış oldu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üretimi canlandırmak ve manda neslini korumak için başlattığı hamlelere hız kesmeden devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde damızlık koç dağıtımını gerçekleştiren Büyükşehir, 'Halk Elinde Anadolu Mandasının Islahı Projesi' doğrultusunda 2023 yılında başlattığı desteği bu yıl da sürdürdü. Kandıra ilçesinde düzenlenen törende damızlık manda boğaları kura ile sahiplerini buldu.

Kandıra Babaköy Mahallesi'nde düzenlenen törene Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Abdullah Köktürk, Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Şahin, Kandıra Ziraat Odası Başkanı Erdal Çetin, İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, Kocaeli Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Niyazi Yelkencioğlu, birlik ve kooperatif başkan ve yöneticileri ile muhtarlar ve üreticiler katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Abdullah Köktürk, kırsal kalkınmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, 'Kandıra başta olmak üzere Kocaeli genelinde üreticilerimize destek vermeye devam ediyoruz. Kırsal kalkınma ve sürdürülebilir tarım hedefleri doğrultusunda hayvancılık projelerine önem veriyoruz. Kandıra'mızın meşhur mandası inşallah eski günlerine kavuşacak' ifadelerini kullandı.

'HAYIRLI VE BEREKETLİ OLSUN'

Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez ise Kandıra'da hayata geçirilen projeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Mandanın başkenti Kandıra'da böyle bir projenin gerçekleştirilmesi bizler için gurur verici. Büyükşehir Belediyemizin tarım ve hayvancılığa verdiği destekler her geçen gün artıyor. Pazar yerlerinin modernize edilmesi ve yöresel ürünlerin daha iyi şartlarda satışa sunulacak olması da önemli bir kazanım. Tahir Büyükakın Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyor, bu desteklerin hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum' dedi.

Kocaeli Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Niyazi Yelkencioğlu da projenin önemine vurgu yaparak, 'Çok kıymetli bir projenin hayata geçirilmiş olmasından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Kurduğumuz manda çiftliği modern yapısıyla Türkiye'de örnek teşkil edecek niteliktedir. Kandıra'da manda üretimini güçlendirmek adına uzun yıllardır emek veriyoruz. Kurduğumuz modern çiftlik ve mandıramızda süt, yoğurt ve peynir üretimiyle bölgesel bir marka haline geldik. Büyükşehir Belediyemizin sağladığı destekler, bu alandaki yatırımların artmasına ve üretimin sürdürülebilir hale gelmesine büyük katkı sağlıyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, sektörümüz için hayırlı olmasını diliyorum' şeklinde konuştu.

Kandıra Ziraat Odası Başkanı Erdal Çetin ise Kandıra ilçesine tarımsal ve hayvansal desteklerinden dolayı Başkan Büyükakın'a çiftçiler adına teşekkür etti. Konuşmaların ardından Kandıra Ziraat Odası Başkanı Erdal Çetin ile Kocaeli Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Niyazi Yelkencioğlu, kendi üretimleri olan özellikle manda sütünden elde edilen yoğurt ve peynirleri protokol üyelerine takdim etti. Daha sonra damızlık mandalar, üreticilere hayırlı ve bereketli olması temennisiyle teslim edildi.

Tören sonunda damızlık manda boğalarını teslim alan üreticiler, tarıma ve hayvancılığa her zaman destek olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkürlerini sundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılından bu yana manda üreticilerine toplamda 3,4 milyon TL tutarında dev bir kaynak aktarmış oldu. Projede, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi canlı hayvanın 200 kilogramlık kısmını hibe olarak karşılarken, kalan ağırlığın bedeli üreticiler tarafından ödeniyor. Bu sayede üreticiler, yüksek genetik kapasiteye sahip damızlık boğalara çok uygun şartlarda ulaşma imkânı buluyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Halk Elinde Anadolu Mandasının Islahı Projesi' kapsamında manda yetiştiriciliğini teşvik etmek amacıyla üreticilere dağıttığı damızlık mandalar verimi artırdı. Aradan geçen iki yılda manda yetiştiriciliğinde büyük oranda ıslah sağlanırken, üreticiler de memnuniyetini dile getirdi. Damızlık mandalardan elde edilen yavru mandalar yetişkinliğe erişirken, Büyükşehir'e bağlı veteriner hekimler üreticileri ziyaret ederek, sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlıyor.