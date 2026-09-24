Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir şekilde evlerine ulaşması için okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Servis araçları, öğrenci güvenliğini doğrudan ilgilendiren birçok başlıkta tek tek kontrol edildi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri, yeni eğitim-öğretim döneminde hizmet veren okul servislerine yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde servis araçlarında kapasite dışında koltuk veya tabure bulunup bulunmadığı, yangın söndürme tüplerinin mevcut ve kullanıma uygun olup olmadığı ile öğrencilerin güvenli yolculuğu için gerekli diğer şartlar kontrol edildi.

Ayrıca araçların servis taşımacılığına ilişkin gerekli belge ve donanımları ekipler tarafından incelenirken, belirlenen kurallara uyulması konusunda sürücülere gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

KALDIRIMA PARK EDEN ARAÇLARA CEZAİ İŞLEM

Denetimler kapsamında okul servislerinin güvenli şekilde yanaşmasını ve parklanmasını engelleyecek biçimde yaya kaldırımlarına park edilen araçlar da kontrol edildi.

Kurallara aykırı şekilde park ettiği tespit edilen araçlara cezai işlem uygulandı.