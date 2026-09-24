Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Trabzon Uluslararası Sanat Buluşması kapsamında öğrenciler, profesyonel sanatçılarla bir araya gelerek sanatın üretim sürecini yakından deneyimledi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Sanat Buluşması (Resim Çalıştayı) devam ediyor.

Türkiye ve 7 ülkeden 20 sanatçının katıldığı etkinlik kapsamında Hami Yıldırım İlkokulu, Osman Altıntaş İlkokulu ve Trabzon Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, sanat atölyesinde sanatçılarla aynı üretim ortamını paylaştı.

Öğrenciler, profesyonel sanatçıların rehberliğinde akrilik boya ile çalışmalar yaptı. Renk, biçim ve kompozisyonun yanı sıra farklı uygulama tekniklerini deneyimleyen öğrenciler, hayal dünyalarını tuvallere yansıtırken sanatçıların bilgi ve deneyimlerinden de yararlandı.

Çocukların sanatsal becerilerinin geliştirilmesine katkı sunan atölyede öğrenciler; gözlem yapma, özgün düşünme, yaratıcılıklarını ortaya koyma ve kendilerini sanat yoluyla ifade etme fırsatı buldu.

Profesyonel sanatçılarla aynı ortamda resim yapan genç yetenekler, sanatın hem düşünsel hem de uygulamalı yönünü yakından keşfederken, kendi özgün çalışmalarını ortaya koymanın heyecanını yaşadı.