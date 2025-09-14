Sakarya'da Metrobüs Hattı’nda Yazlık Kavşağı–Şeker Fabrikası–Millet Bahçesi arasındaki güzergahta gerçekleştirilen yol genişletme çalışmasında sona gelindi. Alanda imceleme yapan Başkan Alemdar, sözkonusu bölgenin önceden olduğu gibi çift gidiş, çift geliş olarak hizmet sunulacağını söyledi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Gar Meydanı ve Şehir Hastanesi arasında 19,5 kilometrelik kısmında planlanan, şu anda Camili’ye kadar hizmet veren Metrobüs Hattı’nda iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını sürdürüyor.

Bir yandan istasyonların aktif edilmesi, bir yandan hattın Korucuk’a kadar uzatılması bir yandan da trafik akışının rahatlaması için başlatılan yol genişletme çalışmaları da devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, yol genişletme ile kazı, dolgu ve asfalt çalışmalarının tamamlandığı Metrobüs Hattı’nın Yazlık Kavşağı ile Millet Bahçesi arasındaki kısmında incelemelerde bulundu.

Beraberindeki Genel Sekreter Yardımcıları Aslan Yılmaz ve İlhan Yılmaz’dan çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Alemdar, Metrobüs Hattı’nda ilk günden beri planlanan Yazlık Kavşağı – Şeker Fabrikası – Millet Bahçesi yol genişletme çalışmaların tamamlandığını ve eskisi gibi trafik akışının çift gidiş çift geliş olarak devam edeceğini, bisiklet ve yaya yollarının da bölgeye kazandırılacağını söyledi.

2 KİLOMETRELİK YENİ GÜZERGÂH

İncelemelerde Sakarya ulaşım altyapısının güçlenerek daha iyi seviyelere çıkacağından bahseden Başkan Alemdar, “Haziran ayının sonunda hizmete aldığımız Metrobüs Hattı projemizde planlanan program dâhilinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. 19,5 kilometrelik hat boyunca farklı noktalarda çalışmalarımız var. Bunlardan biri olan Şeker Fabrikası ve Millet Bahçesi arasında 10 metre genişliğe sahip 2 kilometrelik güzergahta çalışmalarımızı tamamladık” dedi.

Yol çizgileri, tabela montajları ve sinyalizasyon sistemleri tamamlanan güzergah, 15 Eylül Pazartesi günü itibariyle araç trafiğine açılacak. Böylelikle araç trafiği de çift gidiş-çift geliş olmasının yanı sıra artere bisiklet ve yaya yolları da kazandırılacak.