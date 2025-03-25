Sakarya Büyükşehir Belediyesi YADEM ile 65 yaş üstü vatandaşların haftalık sağlık ve bakım kontrollerini aksatmadan sürdürüyor. Yaşlıları kapı kapı dolaşan sağlık alanında uzman ekip, yerinde tespitler yaparak vatandaşların hayatına dokunuyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) ekipleri, eli öpülesi yaşlıların hayatlarına dokunmaya, ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor.

Şehrin dört bir yanında yaşlıları ziyaret ederek ihtiyaçlarını yerinde tespit eden ekipler, hanelerine konuk oldukları yaşlıların sağlık kontrolleri yapıyor ve manevi destek ile yanlarında oluyorlar.

YADEM, 65 yaş üstü yaşlıların sağlık ve bakım ihtiyaçlarını yakından takip ediyor ve adreslerini kapı kapı dolaşıyor.

Bu kapsamda genel sağlık danışmanlığı hizmeti verilen yaşlıların haftalık sağlık kontrollerini gerçekleştiriyor.

Yapılan ziyaretlerde hafif pansuman uygulamalarından yatak yaralarının takibine, ilaç düzenlemelerinden hastane randevularının alınmasına ve sürecin yönetimine kadar birçok sağlık hizmeti sunuluyor.