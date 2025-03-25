İletişim Başkanlığı tarafından, toplum sağlığını tehdit eden bağımlılık sorununa dair farkındalık oluşturmayı, bireylerin ve kurumların mücadele kapasitesini artırmayı amaçlayan "21. Yüzyılda Türkiye'nin Bağımlılıklarla Mücadele Seferberliği" kitabı yayımlandı.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı, “21. Yüzyılda Türkiye’nin Bağımlılıklarla Mücadele Seferberliği” kitabını yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdim yazısını kaleme aldığı eserde, Türkiye'nin bağımlılıklarla mücadele politikası ve bu alanda devletin ilgili kurum ve kuruluşlarıyla yürüttüğü faaliyetler, gerçekleştirdiği yasal düzenlemeler mercek altına alınıyor. Eser, "Türkiye'nin Bağımlılıklarla Mücadele Politikası", "Uyuşturucu Bağımlılığıyla Mücadele", "Tütün ve Alkol Bağımlılığıyla Mücadele", "Davranışsal Bağımlılıklar ile Mücadele", "Danışma, Tedavi ve Rehabilitasyon", "Bağımlılıklarla Mücadelede Kapsayıcı İletişim ve Farkındalık Çalışmaları", "Bağımlılıklarla Mücadelede Yükseköğretim Çalışmaları, Uluslararası Bilimsel Çalışmalar ve Etkinlikler" ve "Toplumu Kötü Alışkanlıklardan Korumaya Yönelik Genel Faaliyetler" bölümlerinden oluşuyor.

Kitap "sağlıklı nesiller, güçlü Türkiye, güvenli bir gelecek" için bağımlılıklarla mücadelenin önemine dikkati çekerek, bireyleri, aileleri, kurumları ve tüm toplumu bu ortak mücadelede sorumluluk almaya davet ediyor.

⁠Cumhurbaşkanı Erdoğan, takdim yazısında, özellikle son yıllarda önemli bir küresel sorun hâline gelen madde bağımlılığı ve davranışsal bağımlılıkların, psikolojik, sosyal ve ekonomik alanlarda onarılmaz tahribata sebebiyet verdiğini, ayırt etmeksizin tüm fertleri ve toplumları derinden sarstığını belirtti.

İnternete erişimin kolaylaşması ve sosyal medya platformlarının kontrolsüz şekilde yaygınlaşmasına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sigarayı, alkolü, yasaklı maddeleri, şiddeti ve her türlü sapkınlığı ihtiva eden içerikler çocuklarımızın karşısına kolaylıkla çıkabilmekte ve bu içerikler yavrularımızın dimağlarında tedavisi son derece zor yaralar açabilmektedir." ifadesini kullandı.

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