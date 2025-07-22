Orman Genel Müdürlüğü, Sakarya Geyve ve Eskişehir Seyitgazi’deki yangınlara 11 uçak, 30 helikopter, 343 arazöz, 9 iş makinesi ve bin 966 personelle müdahale ediyor.ANKARA (İGFA) - Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Sakarya’nın Geyve ve Eskişehir’in Seyitgazi ilçeleri başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde devam eden orman yangınlarına karşı yoğun bir mücadele yürütüyor.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan son paylaşıma göre, yangınlara 11 uçak, 30 helikopter, 343 arazöz, 9 iş makinesi ve bin 966 personel ile müdahale ediliyor.

Ekipler, yangınları bir an önce kontrol altına almak için gece gündüz çalışıyor.

✈️ 11 Uçak

???? 30 Helikopter

???? 343 Arazöz

???? 9 İş Makinesi

????‍???? 1966 Personel ???? #Sakarya / #Geyve ve #Eskişehir #Seyitgazi başta olmak üzere yurdumuzun çeşitli yerlerinde devam eden yangınlara müdahalemiz sürüyor. Yangınları bir an evvel kontrol altına almak için mücadele… pic.twitter.com/dQe8RlQsvy — Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) July 22, 2025