Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), 16 ilçenin altyapısında kesintisiz su iletimi için alternatif kaynak ve yeni hat projelerini hızla tamamlıyor.

SAKARYA (İGFA) - SASKİ, Taraklı Ulucami Mahallesi sondaj kaynağından elde edilen kaliteli içme suyunu,5 kilometrelikyeni altyapı ağı ileYenidoğanİçme Suyu Deposu'na ulaştırıyor. 300 haneye kesintisiz ve yüksek standartlı hizmet sunacak projenin yüzde 40'lık kısmı kısa sürede tamamlandı.

Bu kapsamda Taraklı Ulucami Mahallesi'nde yürütülen sondaj çalışmaları neticesinde bölgeye kazandırılan kaliteli içme suyu, 5kilometrelik güçlü altyapı ağıyla Yenidoğan Mahallesi'nekayıpsız şekildeulaştırılacak.

Proje kapsamında alternatif kaynaklardan temin edilen kaliteli içme suyu, yeni hat aracılığıyla 300 haneye hizmet veren YenidoğanMahallesi İçme Suyu Deposuna iletilecek. Yeni sondaj ile birlikte bölgenin mevcut kaynaklarının da yükü hafifleyecek.

GELECEĞİN SU ARZINI GARANTİ ALTINA ALIYORUZ

Kurum tarafındanyapılan açıklamada, 'Sürdürülebilir su yönetimi anlayışı ile şehrimizin mevcut kaynaklarına ilave olarak alternatif kaynakları devreye alıyoruz. Ulucami Mahalle'sinin üst bölgelerinden elde ettiğimiz kaliteli içme suyunu da bu kapsamda bölge abonelerimizle buluşturuyoruz. 5 kilometrelik güçlü altyapı ağı ile ileteceğimiz kaynak suyu ile hem kesintisiz hizmet sağlayacak hem de geleceğin su arzını garanti altına alacağız' ifadeleri kullanıldı.