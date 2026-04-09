9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında Antalya'da düzenlenecek olan İklim Zirvesi öncesinde hazırlık niteliği taşıyan 'COP31'e Doğru Gebze Konferansı' gerçekleştirildi.

KOCAELİ (İGFA) - 196 ülkeden yaklaşık 80 bin katılımcının bir araya gelmesinin beklendiği dev zirve öncesi düzenlenen konferans, sürdürülebilirlik ve iklim politikaları açısından önemli mesajlara sahne oldu.

Konferansın açılış oturumu, Prof. Dr. Hacı Ali Mantar'ın konuşmasıyla başladı. İklim değişikliğiyle mücadelede bilimsel yaklaşımın önemine dikkat çeken Mantar, küresel iş birliklerinin artırılması gerektiğini vurguladı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM MASAYA YATIRILDI

Program, 'Üretimde Sürdürülebilirlik' başlıklı oturumla devam etti. Oturumda panelist olarak yer alan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sanayi ve çevre dengesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gebze'nin sanayi gücüyle birlikte çevresel sorumluluklarını da yerine getirmesi gerektiğine dikkat çeken Başkan Büyükgöz, sürdürülebilir üretimin artık bir tercih değil zorunluluk olduğunu ifade etti.

BAŞKAN BÜYÜKGÖZ: 'İNSANIN HAVAYA, SUYA, KALİTELİ TOPRAĞA İHTİYACI VAR.'

Başkan Büyükgöz konuşmasında, 'On beş yıl önce Gebze'de hava kirliliği sorunu vardı ama bugün artık o sorun yok. Biz dijital denetim sistemleriyle sanayinin dönüşümünü sağladık, kompost gübre üretim tesisleriyle atıkları geri dönüştürüyoruz, örtü altı tarım modeliyle gıda güvenliğini güçlendiriyoruz. Sürdürülebilirlik kelimesinin arkasına iki kelime ekleyelim: Kim için ve nasıl üreteceğiz? Cevabı insansa, insanın havaya, suya, kaliteli toprağa sahip olma ihtiyacı var. Bunu insan için üreteceğiz.' ifadelerine yer verdi.

Konferans, COP31 sürecine katkı sunacak fikir alışverişleri ve değerlendirmelerle sona erdi.