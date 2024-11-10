Erkekler Basketbol 2. Ligi 3. Hafta karşılaşmasında Has Gemlik’i konuk eden BüyükşehirBasketbol takımı, Recep Solak’ın maçın bitimine 2 saniye kala attığı basketle mücadeleyi 76-75’lik skorla kazandı.SAKARYA (İGFA) -Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol Takımı,Erkekler Basketbol 2. Ligi 3. Hafta karşılaşmasındaHas Gemlik Basketbol takımını 76-75’lik skorla mağlup ederek bu sezon ilk galibiyetini aldı.

Atatürk Kapalı Spor Salonu’ndan oynanan mücadeleye Büyükşehir Basketbol, Kaptan Mustafa Kırcalı, Mehmet Meriç, Recep Solak, Serhad Çorumlular ve Emir Apak ilk 5’i ile başladı. Başa baş geçen ilk çeyrek 14-15 geçilirken ilk yarıyı ise Büyükşehir basketbol 32-35 geride bitirdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Büyükşehir basketbol, taraftarında güçlü desteği ile skoru lehine çevirdi ve son çeyreğe 51-48 önde girdi.

Maçın son çeyreği inanılmaz anlara şahit oldu. Son saniyelere 73-75 geride giren Büyükşehir Basketbol’da sahneye Recep Solak çıktı.

Maçın bitimine 2 saniye kala yarı sahadan yaptıa atışla basketi bulan Solak, skoru 76-75’e getirerek hem sezonun ilk galibiyetini getirdi hem de karşılaşmayı takip eden basketbolseverlere unutulmayacak bir an yaşattı.

Sezonun ilk galibiyetini alan Büyükşehir Basketbolda, Recep Solak 10 ribaunt ve 17 sayıyla maçın yıldızı olurken Mehmet Meriç 14 sayı, Mustafa Kırcalı ise 11 sayı ile galibiyete katkı verdi.