Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) düzenlenen “Sanat Terapisi Eşliğinde: Mum Boyama Atölyesi” etkinliğinde, katılımcılar hem keyifli anlar yaşadı hem de duygu ve düşüncelerini ifade etme fırsatı buldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi kültür, sanat ve maneviyat dolu etkinlikleriyle şehir hayatına değer katmaya, her yaştan bireyin sosyal ve ruhsal gelişimine katkı sunmaya devam ediyor.

Son olarak Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi’nde hayata geçirilen “Sanat Terapisi Eşliğinde: Mum Boyama Atölyesi” etkinliğiyle,katılımcılar hem keyifli anlar yaşadı hem de duygu ve düşüncelerini ifade etme fırsatı buldu.

Terapi yaklaşımıyla tasarlanan etkinlikte katılımcılar, içsel dünyalarını renkler ve şekiller aracılığıyla yansıtarak hem kendilerini keşfettiler hem de toplulukla etkileşim içinde olmanın gücünü deneyimledi. Etkinlik, bireyler arasında sosyal bağların güçlenmesine de katkı sağlarken,grup çalışmalarıyla desteklenen uygulamalarda, katılımcılar hem ekip ruhunu yakaladı hem de ortak üretimin verdiği mutluluğu yaşadı.