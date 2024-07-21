SGM yaz kursları her hafta birbirinden farklı derslerle öğrencilere ışık oluyor. Bu hafta Kur’an-ı Kerim ve Değerler Eğitimi sınıfında saygı ve sorumluluk konuları üzerinde duruldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezlerinde yaz kursları devam ediyor. Öğrenciler 15 farklı branşta hem eğlenerek hem de öğrenerek yaz dönemini dolu-dolu geçiriyor.

Her hafta farklı konuların işlendiği yaz kurslarında bu hafta Kur’an-ı Kerim ve Değerler Eğitimi sınıfında saygı ve sorumluluk konuları üzerinde duruldu.

SGM’nin hemen yan tarafından bulunan “Yaşayan Sokakta” öğrenciler uygulamalı olarak yaşlılara, büyüklere saygıyı öğrendi.

Bunun yanı sıra öğrenciler insani sorumluluğun örneğini sıcak havalarda aç kalan kuşlar için yemleri ağaçlara asarak gösterdiler.

Hayata dair çok önemli mesajların verildiği derslerle SGM yaz kursları her hafta öğrencilerin kalplerine dokunuyor.