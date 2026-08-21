Ağrı'da yaklaşık 35 bin metrekarelik yeşil alanı, spor sahaları, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla kente yeni bir sosyal yaşam alanı kazandıran Bakan Murat Kurum Millet Bahçesi törenle hizmete açıldı.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Ağrı'nın sosyal yaşamına yeni bir alan kazandıran Bakan Murat Kurum Millet Bahçesi, Ağrı Valisi Önder Bozkurt, eşi Betül Bozkurt, il protokolü ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Yaklaşık 35 bin metrekarelik yeşil alan üzerine kurulan Millet Bahçesi; çocuk oyun alanları, 6,5 kilometrelik yürüyüş alanı, 3 kilometrelik bisiklet yolu, Millet Kıraathanesi ile futbol, basketbol ve voleybol sahalarıyla her yaştan vatandaşa hitap edecek şekilde hazırlandı.

35 BİN METREKARELİK YENİ SOSYAL YAŞAM ALANI

Kentin sosyal yaşamına katkı sunması hedeflenen Millet Bahçesi, geniş yeşil alanlarının yanı sıra spor, yürüyüş, bisiklet ve dinlenme imkânlarını aynı noktada buluşturuyor. Özellikle aileler, çocuklar ve gençlerin yararlanabileceği alanların yer aldığı proje ile Ağrı'da vatandaşların günlük yaşam içerisinde vakit geçirebileceği yeni bir buluşma noktası oluşturuldu.

Millet Bahçesi içerisindeki 6,5 kilometrelik yürüyüş alanı ile 3 kilometrelik bisiklet yolu, aktif yaşamı destekleyecek önemli bölümler arasında yer alırken, futbol, basketbol ve voleybol sahalarının da gençlerin ve sporcuların kullanımına sunulması planlandı.

AÇILIŞA SPOR, KONSER VE IŞIK GÖSTERİLERİ DAMGA VURDU

Açılış programı kapsamında Agâh Spor Okulları müsabakaları düzenlendi. Gerçekleştirilen karşılaşmaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Programın devamında düzenlenen konser ve ışık gösterileriyle vatandaşlar keyifli anlar yaşarken, Millet Bahçesi'nin açılışı renkli görüntülere sahne oldu. Çok sayıda vatandaşın katıldığı programla birlikte yeni sosyal yaşam alanı ilk günden yoğun ilgi gördü.

Millet Bahçesi'nin açılışının ardından alan içerisinde yer alan Sultan Abdülhamid Han Camii için de tören düzenlendi. Caminin ibadete açılmasıyla birlikte Millet Bahçesi içerisindeki önemli yapılardan biri daha vatandaşların hizmetine sunuldu.