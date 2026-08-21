3. Geleneksel Sakarya Kültür Festivali, Millet Bahçesi'nde düzenlenen Karadeniz Kültür Buluşması ile devam etti. Binlerce Sakaryalı, halk oyunları, yöresel lezzetler ve Karadeniz ezgileriyle kültür dolu bir akşam yaşadı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Geleneksel Sakarya Kültür Festivali, Karadeniz Kültür Buluşması ile devam etti.

Millet Bahçesi'nde düzenlenen buluşmada binlerce Sakaryalı, Karadeniz'in eşsiz kültürü, halk oyunları ve yöresel yemekleriyle unutulmaz bir akşam geçirdi.

Karadeniz Kültür Buluşmasında, Sakarya Rizeliler Derneği, Ordulular Derneği, Rizeliler Kültür Derneği, Düzceliler Derneği, Gümüşhaneliler Derneği, Giresunlular Derneği, Tokatlılar Derneği, Trabzonlular Derneği ve Samsunlular Derneği yer aldı.

KARADENİZ'İN ZENGİN KÜLTÜREL MİRASI YAŞATILDI

Yöresel kıyafetlerle sahne alan vatandaşlar, halk oyunları gösterileriyle Karadeniz kültürünün renklerini Millet Bahçesi'ne taşıdı, vatandaşlar hep birlikte horon tepti. Bölgeye özgü gastronomik lezzetlerin de yer aldığı buluşmada Karadeniz'in zengin kültürel mirası yaşatıldı.

Kültür buluşmasının ardından gerçekleştirilen konserlerde ise Oflu Kadir, Zennure Çaylıkoç ve Ahmet Atmaca sahne aldı.

Sanatçılar, sevilen Karadeniz ezgilerini Millet Bahçesi'ni dolduran vatandaşlar için seslendirdi.