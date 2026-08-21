Başkent'in kadim mirasında yeni dönem: Daha önce hiç kazılmamış BT10 Tümülüsü bilimsel araştırmaya açıldı. Kazılardan Friglerin defin gelenekleri ve günlük yaşamına ilişkin yeni bulgular bekleniyor.

ANKARA (İGFA) - Ankara'nın yaklaşık 2 bin 800 yıllık Frig mirasında yeni bir sayfa açıldı. Bahçelievler-Emek bölgesindeki Frig Dönemi Batı Nekropolü'nde bulunan BT10 Tümülüsü'nde ilk kez bilimsel arkeolojik kazı çalışmaları başlatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kazıların Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütüldüğünü duyurdu. MÖ 800-550 yıllarına tarihlenen tümülüste yapılacak çalışmaların, Friglerin defin gelenekleri, günlük yaşamı ve Ankara'nın antik geçmişine dair yeni bilgiler ortaya çıkarması hedefleniyor.

Kazılar, Prof. Dr. Atakan Akçay başkanlığındaki bilim heyeti tarafından yürütülecek. Çalışmaların tamamlanmasının ardından alanın arkeoparka dönüştürülerek Ankara'nın kültür turizmine yeni bir ziyaret noktası kazandırılması planlanıyor. Bakan Ersoy, söz konusu çalışmayı 'toprağın altındaki mirası bilimle gün yüzüne çıkarma, koruma ve geleceğe taşıma' hedefiyle duyurdu.