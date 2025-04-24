Sakarya Büyükşehir Belediyesi sıcakların artmasıyla birlikte oluşan haşere, sinek ve zararlı vektörlerle mücadele çalışmaları yoğun bir şekilde başladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi yaz aylarının gelmesiyle birlikte artan haşere, sinek ve zararlı vektörlerle olan mücadeleyi kaynağında yok etme hedefiyle şehrin her noktasında hummalı bir mesai harcıyor. 9 ekip, 23 personel ve 10 araçla yürütülen ilaçlama çalışmaları yıl boyunca devam edecek.

Büyükşehir Belediyesi tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, mücadelenin her alanda devam ettiğinin altı çizildi.

Vektörle mücadelede takip sistemlerinin kullanıldığı belirten açıklamada, “İlaçlama çalışmalarının bittiği noktalar Coğrafya Bilgi Sistemi (CBS) ile elektronik ortamda işaretlenip, vektörlerin yeniden kuluçkalama zamanında tekrardan müdahale edilip sorun kaynağında yok edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Tüm kirli sularda larva mücadelesi; dere yatakları, açık/kapalı kanallar, su birikintileri, bataklık alanlar, göletler, şehir genelindeki dekoratif şelaleler, süs havuzları, fosseptikler, boş inşaat temelleri, bina bodrumları, yağmur suyu kolektörleri ve rögarlar dahil olmak üzere bütün üreme alanlarının kontrolünü yaparak ilaçlama çalışmaları yapılmaktadır. Karasineklerle mücadelede; çöp konteynerleri, gübrelikler, ahırlar, pazaryerleri, hayvan pazarları vb. yerler ilaçlanmaktadır” denildi.