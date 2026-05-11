Okul Sporları kapsamında Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Sakarya'yı temsil eden Sapanca Sinan Göksun Ortaokulu öğrencileri önemli başarılara imza attı.

SAKARYA (İGFA) - Şampiyonada öğrencilerden Ecrin Emil sol kolda Türkiye Şampiyonu olurken, Melek Nur Emil sol kolda Türkiye üçüncülüğünü elde etti. Yusuf Alp Tayan ise sağ kolda Türkiye üçüncüsü olarak büyük bir başarı gösterdi.

Elde edilen dereceler, hem Sapanca ilçesinde hem de Sakarya eğitim camiasında büyük gurur yaşattı. Öğrencilerin azim, disiplin ve kararlılıkla elde ettiği bu başarı; akademik gelişimin yanında sportif, sosyal ve fiziksel gelişimi de önemseyen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin hedefleriyle örtüşüyor.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda öğrencilerin yeteneklerini keşfetmeleri, sportif alanlarda kendilerini geliştirmeleri ve milli müsabakalarda başarı göstermeleri adına yürütülen çalışmaların olumlu sonuçları alınmaya devam ediyor.

Başarılarıyla Sakarya'nın gururu olan öğrenciler, öğretmenleri ve aileleri tebrik edilirken, genç sporcuların ilerleyen dönemlerde daha büyük başarılara imza atması bekleniyor.