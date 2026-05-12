Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, ulusal ve uluslararası arenada elde ettiği başarılarla bir kez daha adından söz ettirdi. Güreşten atıcılığa, bisikletten motor sporlarına kadar birçok branşta mücadele eden Kağıtsporlu sporcular, geçtiğimiz haftayı madalya ve şampiyonluklarla kapattı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de amatör sporun çatı markası olan Kağıtspor, ulus ve uluslararası arenada elde ettiği başarılarla da Türkiye'de sporun yüz akı olmaya devam ediyor. Mavi-Beyazlılar bu haftanın ilk başarısını ata sporumuz olan güreşte elde etti.

Samsun'da düzenlenen 633. Alaçam Geyikkoşan Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Kağıtspor'un başarılı başpehlivanı Faruk Akkoyun, zorlu mücadelelerin ardından üçüncülük elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Muğla'daki 4. Fethiye Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde ise başaltı boyunda er meydanına çıkan Erdal Duman ise ikinci olarak Kağıtspor'un adını başarıyla duyurdu.

MANAVGAT ER MEYDANI'NDA KAĞITSPOR RÜZGÂRI

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2026 Sezonu 2. Etabı kapsamında gerçekleştirilen Antalya Manavgat Yağlı Güreşleri'nde de Kağıtsporlu pehlivanlar kürsüye çıkmayı başardı. Küçük orta ve küçük boy kategorisinde mücadele eden Yasin Sevim üçüncü olurken, deste küçük boy kategorisinde ise Mustafa Ekin ikinci olarak kulübüne madalya kazandırdı.

KAĞITSPORLU TUANA, MİLLİ TAKIM YOLCUSU

11-12 Nisan tarihlerinde Konya'da düzenlenen pist bisikleti müsabakalarında elde ettiği derecelerle dikkat çeken Kağıtspor sporcusu Tuana Baylan, milli takıma seçilerek kulüp adına büyük bir gurur yaşattı. Başarılı sporcu, 10-15 Mayıs tarihleri arasında Viyana ve Prag'da gerçekleştirilecek uluslararası yarışlarda ay-yıldızlı formayla Türkiye'yi temsil edecek.

TUNÇER'DEN DÜNYA KUPASI ŞAMPİYONLUĞU

Kağıtspor'un milli atıcısı Nedim Tolga Tunçer, 1-9 Mayıs tarihleri arasında Kazakistan'ın Almatı şehrinde düzenlenen ISSF Plak Atışları Dünya Kupası'nda tarihi bir başarıya imza attı. Trap Büyük Erkekler kategorisinde yarışan başarılı sporcu, finalde dünya rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu. Tunçer'le elde edilen dünya şampiyonluğu başarısı hem Kağıtspor hem de Türk spor camiasında büyük gurur yaşattı.

KAĞITSPOR, İSPANYA'DA KADİR ERBAY'LA PARLADI

Kağıtsporlu milli motosikletçi Kadir Erbay da uluslararası arenada elde ettiği başarılarına yenisini ekledi. İspanya Şampiyonası Süper Sport 600cc sınıfında Navarra pistinde gerçekleştirilen sezonun ikinci ayak yarışında podyuma çıkan başarılı sporcu, istikrarlı performansıyla şampiyonluk yolunda iddiasını sürdürdü. Sezonun ilk yarışlarında da kürsü başarısı elde eden Erbay, gösterdiği performansla gelecek yarışlar öncesi umut verdi.