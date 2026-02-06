Bunlar da ilginizi çekebilir

Taraftarlara ücretsiz olacak kritik karşılaşmada Büyükşehir dev adamları iç sahadaki namağlup serisini devam ettirmek için parkeye çıkacak.

Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi'nde ortaya koyduğu güçlü performansla zirvenin tek hâkimi olan Büyükşehir Basketbol Takımı, 7 Şubat Cumartesi günü Eskişehir Basketbol'u ağırlayacak.

