Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi'nde ortaya koyduğu güçlü performansla zirvenin tek hâkimi olan Büyükşehir Basketbol Takımı, 7 Şubat Cumartesi günü Eskişehir Basketbol'u ağırlayacak.
SAKARYA (İGFA) - Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde şampiyonluk hedefine emin adımlarla ilerleyen Büyükşehir Basketbol takımı, 7 Şubat Cumartesi günü Eskişehir Basketbol'u konuk edecek.Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 18.00'da başlayacak.
Taraftarlara ücretsiz olacak kritik karşılaşmada Büyükşehir dev adamları iç sahadaki namağlup serisini devam ettirmek için parkeye çıkacak.
