TOFAŞ Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 19. haftasında sahasında Mersin Spor Kulübü'nü ağırlayacak. 7 Şubat Cumartesi günü TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 13.00'de başlayacak.

BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 8 galibiyet-10 mağlubiyet ile 10. sırada yer alan ve play-off hattıyla arayı kapatmayı hedefleyen TOFAŞ, 19. hafta mücadelesinde evinde Mersin Spor Kulübü ile karşı karşıya geliyor.

Ligde son 3 maçını kaybeden Mavi Yeşilliler, taraftarı önünde kazanarak galibiyet serisini başlatmayı arzularken, Bursa ekibinde bu karşılaşma öncesi eksik oyuncu bulunmuyor. Ligde 6 galibiyet-12 mağlubiyet ile 12. sırada bulunan Mersin ekibi ise geçen hafta evinde Bahçeşehir Koleji'ni uzatmada 87-80 mağlup etmeyi başarmıştı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele TOFAŞ Basketbol Takımı, Mersin'e deplasmanda 84-80 kaybetmişti.

7 Şubat Cumartesi günü Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak 19. hafta mücadelesi saat 13.00'de başlayacak.

BeIN Sports 5'ten canlı olarak ekranlara gelecek karşılaşmayı Mehmet Karabilecen, Tolga Edis, Nazlı Çisil Güngör hakem üçlüsü yönetecek.