Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılının Ocak-Ağustos döneminde bin 524 vatandaşa evde bakım hizmeti sunarak yaşlı, engelli ve kronik hastaların yanında oldu.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi, bakıma ihtiyaç duyan vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Öncelikli olarak yaşlı, kronik hastalığı bulunan ve engelli vatandaşlara hizmet veren birim, ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla evde bakım desteği sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, 2026 yılının Ocak-Ağustos döneminde toplam bin 524 vatandaşa evde bakım hizmeti sundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, ücretsiz bir şekilde yürüttüğü Evde Sağlık Hizmeti ile engelli, yaşlı ve yatağa bağımlı vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Birim bünyesinde görev yapan bakım personelleri tarafından evlerinde ziyaret edilen bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlara; kişisel bakım, öz bakım ve yaşam alanlarının temizliği gibi çeşitli hizmetler sunuluyor.

Bu hizmetlerle vatandaşların günlük yaşamlarını daha sağlıklı, güvenli ve konforlu bir şekilde sürdürmelerine destek olunuyor.

2026 YILINDA 1524 VATANDAŞ EVLERİNDE ZİYARET EDİLDİ

Özellikle yaşlı, engelli, yatağa bağımlı, kimsesiz ve günlük yaşamını tek başına sürdürmekte zorlanan vatandaşlara yönelik verilen evde bakım hizmetiyle vatandaşların hayatı kolaylaştırılıyor.

Evde Sağlık Hizmetleri Birimi bünyesinde görev yapan ekipler, vatandaşların tırnaklarını kesiyor, banyolarını yaptırıyor, bulaşıklarını yıkıyor ve perdelerini asarak ev işlerinde de yardımcı oluyor.

Böylece vatandaşların yalnız olmadığını hissetmeleri ve günlük yaşamlarını daha rahat sürdürebilmeleri amaçlanıyor. Ekipler, 2026 yılının Ocak-Ağustos döneminde toplam bin 524 vatandaşı evlerinde ziyaret ederek ihtiyaçları doğrultusunda destek sağladı.