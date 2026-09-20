Vizyona giren yeni yapımlar sinemaseverlerle buluştu. Dramdan gerilime, komediden animasyona kadar geniş bir yelpazede filmler, farklı dünyaların kapılarını aralıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Bu hafta vizyonda birbirinden farklı türlerde yerli ve yabancı yapımlar sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Vizyonun yeni yapımlarından Resident Evil, Sınırsız (Runner), Okay! Madam 2, Sadan Hanım (The Weight), Ayı Kardeşler: Macera Ekibi (Boonie Bears: Future Reborn), Tek Başına, Kumar, Melodi ve Neşeli Notalar, Tavuk (Hen) ve Kehanet (Sacrifice) filmlerinin içerisinde bulunduğu haftalık vizyon programı Paribu Cineverse'ün mobil uygulaması ve internet sitesi üzerinden takip edilebiliyor.

VİZYONUN ÖNE ÇIKANLARI

Silahlar ve Barbarian filmlerinin yönetmeni Zach Cregger'ın imzasını taşıyan Resident Evil, tıbbi kurye Bryan'ın sıradan bir teslimat gecesinde kendisini kaderin acımasız bir oyununun ortasında bulmasını anlatıyor. Kontrolden çıkan olaylar zinciri hızla karanlık bir kabusa dönüşürken Bryan için tek hedef hayatta kalmaktır:

Scott Waugh'un yönettiği Sınırsız (Runner), eski asker Hank'in hasta bir çocuğun hayatını kurtaracak kritik bir organı zamanında hastaneye yetiştirme görevini üstlenmesini anlatıyor. Taşıdığı organı ele geçirmek isteyen acımasız bir suç örgütünün hedefi haline gelen Hank, basit bir teslimattan ölümcül bir kovalamacaya sürüklenir.

Lee Cheol-ha'nın yönettiği Okay! Madam 2, ergenlik çağındaki kızı ve işsiz eşiyle hayatın zorluklarıyla mücadele eden Mi-young'un ailesiyle çıktığı lüks bir yolcu gemisi seyahatinin suç örgütü lideri Anya'nın gemiyi ele geçirmesiyle kabusa dönüşmesini konu alıyor. Açık denizde kaçacak yer kalmayan Mi-young, geçmişte efsanevi bir ajan olduğunu hatırlayarak ailesini ve yüzlerce yolcuyu kurtarmak için mücadeleye girişir.

Göksel Gülensoy'un yönettiği Sadan Hanım (The Weight), Kadıköy'de tek başına yaşayan yaşlı Sadan Hanım'ın Alzheimer tanısı almasının ardından kızının ve yönetmen eşinin annesinin yanına taşınmasıyla başlayan ve 5 yıl süren amansız bir mücadelenin gerçek hikâyesini konu alıyor.

Sevilen animasyon serisinin yeni halkası Ayı Kardeşler: Macera Ekibi (Boonie Bears: Future Reborn), Briar, Bramble ve Vick'i insanlığın neredeyse tamamen yok olduğu uzak bir gelecekte buluşturuyor. Dünyayı kurtarmak için bir plana sahip gizemli genç bir çocukla yolları kesişen ayı kardeşler, dünyayı eski haline getirmek için tehlikeli bir maceraya atılıyor.

Aziz Alaca'nın yönetip senaryosunu yazdığı yerli müzik dramı Tek Başına, Ankara'da barlarda rock-cover çalan müzisyen Tamer'in kendi bestelerini söyleyen saygın bir sanatçı olmak için eski rocker Engin'den ders almak üzere İzmir'e uzanan yolculuğunu anlatıyor. İlhan Şen'in başrolünde yer aldığı film, müzik ve kimlik arayışını renkli karakterlerle harmanlıyor.

Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek yerli animasyon Melodi ve Neşeli Notalar, İstanbul'da okuyan iki yakın arkadaş Melodi ve Efe'nin sevdikleri müzik öğretmenlerini kaybetmemek için Büyük İstanbul Müzik Yarışması'na katılmaya karar vermesini anlatıyor. Boğaz kıyısında buldukları sevimli davul Damdam ve şehrin dört bir yanından topladıkları enstrümanlarla kurulan ekibin macerası, müziğin birleştirici gücünü anlatan bir İstanbul masalına dönüşüyor.

Hurkle ve Taxidermia'nın yönetmeni György Pálfi'nin imzasını taşıyan Tavuk (Hen), kendisini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulmak için çiftlikten kaçan ve Yunanistan kıyılarında eski bir restoranın avlusuna sığınan bir tavuğun özgürlük ve annelik yolculuğunu konu alıyor. Film, çevresindeki insanların hayata tutunma çabalarını da dokunaklı bir mizahla yansıtıyor.