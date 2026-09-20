Bursa'nın İnegöl ilçesinde Orhaniye Mahallesi Uncu Sokak'ta gece saatlerinde gerçekleştirilen eğlencenin ardından ortaya çıkan görüntüler, İnegöl Belediyesi'nin tepkisine neden oldu. Belediye, sokakta bırakılan atıklara dikkat çekerek 'Bunun adı eğlence olamaz' mesajını paylaştı.
BURSA (İGFA) - Bursa'da İnegöl Belediyesi, Orhaniye Mahallesi Uncu Sokak'ta gece gerçekleştirilen bir eğlencenin ardından çekilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Belediye paylaşımında, eğlencenin ardından sokakta oluşan kirliliğe dikkat çekilerek, 'Bunun adı eğlence olamaz' ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, gece boyunca kullanılan alanın geride bırakılan atıklarla kirletildiği vurgulanırken, çevre temizliği ve kamusal alanların korunması konusunda vatandaşlara duyarlılık çağrısı yapıldı.
Bunun adı eğlence olamaz.— İnegöl Belediyesi / 1870 ???????? (@inegolbld) September 20, 2026
????Orhaniye Mahallesi Uncu Sokak'ta gece yapılan eğlenceden geriye kalanlar. pic.twitter.com/gMV56qgfrV
İnegöl Belediyesi'nin paylaşımı, eğlence sonrasında kamusal alanlarda bırakılan çöplerin oluşturduğu görüntüyü yeniden gündeme taşıdı.