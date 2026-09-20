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Bunun adı eğlence olamaz. ????Orhaniye Mahallesi Uncu Sokak'ta gece yapılan eğlenceden geriye kalanlar. pic.twitter.com/gMV56qgfrV

Paylaşımda, gece boyunca kullanılan alanın geride bırakılan atıklarla kirletildiği vurgulanırken, çevre temizliği ve kamusal alanların korunması konusunda vatandaşlara duyarlılık çağrısı yapıldı.

Belediye paylaşımında, eğlencenin ardından sokakta oluşan kirliliğe dikkat çekilerek, 'Bunun adı eğlence olamaz' ifadeleri kullanıldı.

BURSA ( İGFA) - Bursa'da İnegöl Belediyesi, Orhaniye Mahallesi Uncu Sokak'ta gece gerçekleştirilen bir eğlencenin ardından çekilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Orhaniye Mahallesi Uncu Sokak'ta gece saatlerinde gerçekleştirilen eğlencenin ardından ortaya çıkan görüntüler, İnegöl Belediyesi'nin tepkisine neden oldu. Belediye, sokakta bırakılan atıklara dikkat çekerek 'Bunun adı eğlence olamaz' mesajını paylaştı.

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