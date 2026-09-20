Ordu Büyükşehir Belediyesi, hasta kabulüne başlayan Şehir Hastanesi'ne ulaşımı kolaylaştırmak için yeni dolmuş hatları ve aktarma noktaları oluşturdu.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, hasta kabulüne başlayan Ordu Şehir Hastanesi için ulaşım planlamasını tamamladı. Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışma kapsamında, Altınordu'nun farklı noktalarından Şehir Hastanesi'ne ulaşım sağlayacak dolmuş hatları ve güzergâhlar belirlendi.

308 dönümlük arazi üzerine inşa edilen ve yapımı tamamlanan Ordu Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı. Bu kapsamda ulaşım konusunda gerekli hazırlıkları yapan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların hastaneye daha kolay ulaşabilmesi amacıyla yeni düzenlemeler gerçekleştirdi.

30 DAKİKA İÇİNDE AKTARMAYA İNDİRİMLİ TARİFE

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan düzenlemeyle, vatandaşların ilk binişlerinden itibaren 30 dakika içerisinde Şehir Hastanesi'ne giden araçlara aktarma yapmaları halinde indirimli tarifeden yararlanması planlanıyor.

Uygulama, elektronik ücret toplama sistemine dahil olan ve ORDUMKART kullanılan araçlarda geçerli olacak.

ULAŞIM ANA GÜZERGÂHLAR VE AKTARMA NOKTALARI ÜZERİNDEN SAĞLANACAK

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, Şehir Hastanesi'ne ulaşımın ana güzergâhlar ve belirlenen aktarma noktaları üzerinden gerçekleştirileceğini bildirdi.

Yapılan açıklamada, Şehir Hastanesi'ne doğrudan toplu taşıma güzergâhlarının belirlenmesinde trafik yoğunluğu, araç ve personel planlaması ile mevcut toplu taşıma sisteminin düzenli ve sürdürülebilir şekilde işletilmesinin dikkate alındığı belirtildi.

Bu kapsamda ulaşım hizmetinin ana güzergâhlar ve belirlenen aktarma noktaları üzerinden sağlanmasıyla vatandaşların Şehir Hastanesi'ne daha düzenli, erişilebilir ve kolay şekilde ulaşmasının amaçlandığı ifade edildi.