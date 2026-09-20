Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ahmetli ilçesinde yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Barbaros Mahallesi Selanik Caddesi'nde 1 kilometrelik yolun sıcak asfalt serimi tamamlanırken, Ataköy Mahallesi'ni Devlet Hastanesi'ne bağlayan çevre yolunda da asfaltlama çalışmalarına başlandı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahmetli'de ulaşım güvenliği ve konforunu artırmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Barbaros Mahallesi Selanik Caddesi'nde 1 kilometrelik yolun sıcak asfalt serimi tamamlandı. Bu çalışmada 2 bin ton sıcak asfalt kullanıldı.

Selanik Caddesi'ndeki çalışmanın ardından ekipler, Ataköy Mahallesi'nden Devlet Hastanesi'ne bağlantı sağlayan ve çevre yolu olarak kullanılan güzergâhta da asfaltlama çalışmalarına başladı. 1 kilometrelik hatta 2 bin ton sıcak asfalt serimi yapılması planlanıyor. Böylece Ahmetli'de toplam 2 kilometrelik güzergâhta 4 bin ton sıcak asfalt çalışması gerçekleştirilecek.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Ahmetli'de sürdürülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, Manisa'nın 17 ilçesinde yol çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Başkan Dutlulu, 'Manisa'mızda tarihinde sıcak asfalt görmeyen yolları ilk kez sıcak asfaltla buluşturuyor, ulaşımı güvene alıyoruz. Ahmetli ilçemizde, tarihinde ilk kez sıcak asfaltla buluşan Selanik Caddesi'nin ardından şimdi de Ataköy Mahallemizi Devlet Hastanesi'ne bağlayan 2 kilometrelik güzergahta sıcak asfalt çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 17 ilçemizin tamamında vatandaşlarımızın daha güvenli yollarda seyahat etmesi için sahadayız. Gece gündüz demeden emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, Manisa'mız için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz' dedi.

'ÇALIŞMALAR HAKKANİYETLİ VE ADİL BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLÜYOR'

Ahmetli Belediye Başkanı Fuat Mintaş, ilçede Manisa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte sürdürülen yol çalışmalarından memnuniyet duyduklarını belirterek, 'Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Şube ekipleri ile birlikte geçen sene Köroğlu Caddesi'nde sıcak asfalt çalışması yapılmıştı. Bu yıl da Barbaros Mahallesi Selanik Caddesi'ndeyiz. Burası tarihinde ilk defa sıcak asfalt görüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi ve Manisa'mızın takım kaptanı Besim Başkanımız öncülüğünde 17 ilçede koordineli bir şekilde çalışmalar yürütülüyor. Bu çalışmalar da hakkaniyetli ve adil bir şekilde yürütülüyor. Ahmetli'ye ve diğer ilçelere yapılan çalışmalardan dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum' diye konuştu.

