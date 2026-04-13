Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), mevcut kaynaklar üzerindeki yükü hafifletmek için alternatif kaynakları doğru politikalarla devreye almaya devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - SASKİ, Teşvikiye ve Bayırakçaşehir Mahallelerini yüksek verimli içme suyuyla buluşturmak için yeni bir projeye başladı. Yerin 115 metre altından çıkarılan ve saniyede 4 litre debiye sahip olan kaliteli içme suyu, inşa edilen yeni altyapı hattıyla500 hanenin hizmetine sunulacak.

Bu kapsamda Pamukova'da çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, yerin 115 metre derinliğinden elde ettikleri kaliteli içme suyunu inşa edilecek olanbin 500 metrelik hat ile abonelere kesintisiz bir şekilde ulaşımını sağlayacak.

Bölgenin coğrafi yapısına uygun olarak yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, yerin 115 metre derinliğinde kaliteli bir su kaynağına ulaşıldı. Saniyede 4 litre debiye sahip olan kaynak, inşa edilen bin 500 metrelikyeni altyapı hattı ile doğrudan Teşvikiye İçme suyu Deposu'na iletilecek. Yeni sistem sayesinde özellikle su tüketiminin arttığı yaz aylarında bölgedeki su arzı kesintisiz bir şekilde karşılanacak.

Kurum tarafından yapılan açıklamada,'Şehrimizin su geleceğini planlarken alternatif kaynakları doğru politikalarla yönetilmesine hassasiyet gösteriyoruz.Suyun tükenebilir bir kaynak olduğunu unutmadan yeraltı kaynaklarınımahallelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda sisteme dahil ediyoruz. Kaynaklardaki kaliteli içme suyunu sıfır kayıpla iletecek güçlü altyapı ağımızı da Teşvikiye ve Bayırakçaşehir mahallelerimize kazandırıyoruz' ifadeleri kullanıldı.