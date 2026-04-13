Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclisi Nisan Ayı 2. Olağan Toplantısı Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler başkanlığında gerçekleştirildi.

ORDU (İGFA) - Ordu'da Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda Başkan Güler, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

'KENDİ ÜRETİMİMİZ OLAN SU DEPOLARI İHTİYAÇ DUYULAN MAHALLELERE YERLEŞTİRİLECEK'

Hava şartları ve dış etkenlerden etkilenmeyerek uzun ömürlü olma özelliği ile bilinen, Ordu Büyükşehir Belediyesinin kendi kaynakları ile üretimini yaptığı fiberglass su depolarının ihtiyaç duyulan mahallelere yerleştirildiğini ifade eden Başkan Güler, 'Belediyenin önünde bulunan su depolarını ORKOM şirketimiz aracılığıyla bizler yapıyoruz. Yerleri belirleniyor ve ihtiyacı olan mahallelere dağıtılıyor. Bu yaz sıcak olacak gibi görünüyor. Bu nedenle önceden tedbirlerimizi alıyoruz' dedi.

Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi ORKOM A.Ş. de üretilen su depolarının yanı sıra çeşitli üretimlerin daha olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Güler konuşmasına şöyle devam etti:

'Aynı şirket tekne de üretiyor. Bunları sonrasında göletlerimize de koyacağız. Havuz imalatımız da var. Kompost malzeme tekniğiyle havuzlar yaparak okulların, evlerin önüne bunları koyabiliriz. Aynı zamanda su kaynağı da olabilecek bu havuzları çeşitli amaçlarda kullanabilirsiniz. Yavru balık üretiminde de kullanılabilir.'

'GASTRONOMİDE DE ÖN PLANA ÇIKMAK İSTİYORUZ'

Ordu'yu kültür, turizm gibi alanlarda olduğu gibi gastronomi alanında da ön plana çıkarmak istediklerini söyleyen Başkan Güler, 'Nitelikli olarak turizm gelirimizin artmasını amaçlıyoruz. Çok güzel şeyler yapıyoruz, bunları daha da geliştirebiliriz' diye konuştu.

Başkan Güler konu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

'Ordu Günlerinde gastronomi konusunda da Ordu'yu öne çıkarmak istiyoruz. Geçen hafta da gastronomi ile ilgili çok güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Ordu'da çok değişik lezzetleri gün yüzüne çıkarabiliriz. Nitelikli olarak turizm gelirimizin artmasını amaçlıyoruz. Çok güzel şeyler yapıyoruz, bunları daha da geliştirebiliriz. Turizm ve gastronomiye ağırlık verelim diye düşünüyoruz.'

'YAZ FESTİVALLERİ İÇİN HAZIRLIKLARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ'

Kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan festivaller ile Ordu'nun çok renkli bir yaz geçireceğini dile getiren Başkan Güler, konuşmasında şu sözlere yer verdi:

'Yazın epey festivallerimiz olacak. Onlar için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Hıdırellez ile ilgili çalışmalarımız var. Bu sene daha canlı bir şekilde kutlayalım istiyoruz. Bu konuda arkadaşlarımız çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyorlar.'