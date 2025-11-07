Edirne'de Keşan Anadolu Lisesi 10-A sınıfı öğrencisi Güneş Saylam, 'Cönk: Tekerlemeler ve Destanlar Sözlüğü' adlı projesiyle Millî Eğitim Bakanlığı'nın 'Dilimizin Zenginlikleri Projesi' kapsamında Edirne birincisi oldu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen 'Dilimizin Zenginlikleri Projesi' kapsamında düzenlenen yarışmada Keşan Anadolu Lisesi öğrencisi Güneş Saylam, özgün çalışması 'Cönk: Tekerlemeler ve Destanlar Sözlüğü' ile Edirne il birinciliğine layık görüldü.

Karton ve deriden otantik bir tasarıma sahip sözlük, kelimelerin anlamlarını aktarmanın ötesinde, bu kelimelerin geçtiği âşık edebiyatı ürünleri, tekerlemeler ve destan parçalarını da okuyucuya sunuyor. Projenin danışmanlığını Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Dilek Saylam üstlendi.

Keşan Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Engin, öğrencisini tebrik ederek, 'Güneş Saylam'ın iki yıl üst üste Edirne birinciliği elde etmesi hem öğrencimizin hem de okulumuzun gurur kaynağı olmuştur. Türkçe'nin köklü değerlerine sahip çıkan bu tür çalışmaların yaygınlaşmasını temenni ediyoruz' dedi.